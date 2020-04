Avatar_shz von Redaktion Eckernförde

01. April 2020, 14:14 Uhr

Strande | Andreas Schröder bietet für Senioren und Vorerkrankte von 18 bis 21 Uhr ein „Private Shopping“ in seinem „Top Kauf“ (Dorfstr. 1) in Strande an. Er will so der Angst dieser Menschen vor einem vollen Markt entgegen wirken. Anmeldungen unter Tel. 04349/9149024.