Bürgermeister Jörg Sibbel: : Exer-Hotel und Tourismus: Bürger sollen mit ins Boot

Gernot Kühl

09.Sep.2017

In einem Interview hat der Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG), Stefan Borgmann, in der Ausgabe vom 19. August („Es sind wirklich gute Ideen dabei“) zu den aktuellen Hotelplänen auf dem Exer und der Schaffung von Ersatzparkplätzen Stellung genommen. Ebenso wie er hält auch Bürgermeister Jörg Sibbel eine öffentliche Diskussion und Bürgerbeteiligung für dringend notwendig. In einem Gespräch mit unserer Zeitung legte der Verwaltungschef seine Vorstellung dar. Für ihn steht hinter dem Thema „Hotel auf dem Exer?“ vielmehr die übergreifende Frage: „Welchen Stellenwert soll der Tourismus in Zukunft in Eckernförde haben?“ Die Diskussion über ein Hotel auf dem Exer sei dafür nur der Auslöser. Bei diesen Überlegungen müssten die Bürger mitgenommen und einbezogen werden.

Der Tourismus habe in Eckernförde bislang nur die Bedeutung einer wirtschaftlichen Nebenfunktion gehabt, erläutert Sibbel. Dies habe sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre allerdings stark verändert: Der Tourismus habe enorm zugelegt, meist mit jährlich zweistelligen Zuwachsraten bei den Buchungen, Ankünften und Übernachtungen. Der Bürgermeister nennt gleich mehrere Gründe für den starken Anstieg an Urlaubern und Tagesgästen. Zum einen liege das an der guten Arbeit der ETMG um Stefan Borgmann, zum anderen an der Übertragung des Stadtmarketings vom Rathaus an die ETMG im Jahr 2008. Drittens hätten auch die erheblichen Investitionen der Stadt in die touristische Infrastruktur zum Aufschwung beigetragen. Als Beispiele nannte Sibbel das Ostsee Info-Center, die neue Sauna im Meerwasserwellenbad, die Dünengolfanlage, barrierefreie Strandzugänge, oder den Bau des Tourist-Info-Points in der Fußgängerzone.

Positiv begleitet worden sei diese Entwicklung durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wie in der Frau-Clara-, Gericht- oder Langebrückstraße, Ottestraße und Hafengang, den neuen Hafenpromenaden, dem verkehrsruhigten Ausbau der Schiffbrücke oder der Hafensanierung. „Das alles hat die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Verkehrsraum der Innenstadt verbessert und eine Flanieratmosphäre geschaffen, 1b-Lagen sind zu 1a-Lagen geworden“, sagt der Bürgermeister, was sich förderlich für die Geschäftstätigkeit in den Straßen auswirke. Von 2007 bis 2016 seien 64 Millionen Euro investiert worden, davon 25 Millionen in den Bereich Verkehrsinfrastruktur, Bauwohnungswesen und Verkehr. Die 64 Millionen Euro seien überwiegend aus eigenen Mitteln finanziert, nur 11 Millionen Euro seien als Kredit aufgenommen worden. Die Verschuldung habe Ende 2016 bei „nur“ 9 Millionen Euro gelegen. „Wir haben noch Gestaltungskraft“, freut sich Sibbel.

In Gesprächen mit den Bürgern spüre er immer wieder „ein gewisses Unbehagen“ über die starke Zunahme des Tourismus und der Veranstaltungen. „Es ist dringend notwendig, dass Politik und Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe diskutieren, sie einbinden und gemeinsam entwickeln, welchen Stellenwert der Tourismus künftig haben soll. Wir sind so attraktiv, dass wir den Tourismus weiter ausbauen könnten, wenn wir wollten. Das Potential haben wir geschaffen. Aber wollen wir dieses Potential tatsächlich in Wert setzen? Oder wollen wir lieber eine Phase der Konsolidierung einlegen, weil natürlich auch Beeinträchtigungen zu beobachten sind: das hohe Verkehrsaufkommen, die Staus im Sommer auf den Einfahrtstraßen aus Kiel und Rendsburg, die Parkplatzsuche und zugeparkte Straßen. Das alles belastet die Bürgerinnen und Bürger, und darüber müssen wir mit ihnen reden. Diese Grundsatzdebatte müssen wir jetzt führen. Daraus entsteht dann auch die Frage, ob wir auf dem Exer ein Hotel bauen wollen oder nicht.“

Übrigens: Die Kompensation der 261 Parkplätze auf dem Exer „werden wir nicht am Grünen Weg vornehmen können“, trat der Bürgermeister den Vorstellungen des EMTG-Geschäftsführers Borgmann entgegen. „Da haben wir genug anderes zu kompensieren“ (Ausgabe v. 2. September). Falls eine Kompensation durch eine Aufstockung des Parkplatzes Preußerstraße erwogen werden sollte, „müssen wir auch dort in den Dialog mit den Anwohnern treten“. Gleiches gelte für die Vielzahl von Veranstaltungen an einigen Wochenenden im Sommer, die nicht von allen Bürgern begrüßt würde. „Brauchen wir Großveranstaltungen mit Lautsprecherdurchsagen und wochenlangen Auf- und Abbauten? Wir müssen aufpassen, dass wir das Verständnis der hier lebenden Bürger nicht überstrapazieren“, sagt Sibbel. Eckernförde habe sehr viele schöne Veranstaltungen, man müsse sich aber die Frage stellen, ob man nicht lieber weniger Veranstaltungen anbietet, dafür aber stärker auf Qualität achtet. „Eine Veranstaltung sollte sich nicht nur durch Bier und Bratwurst auszeichnen. Und es müssen auch nicht jedesmal Hubschrauber-Rundflüge sein.“ Er spüre in den Gesprächen mit den Bürgern „ein gewisses Grummeln, Geduld und Verständnis gehen im Moment ein wenig verloren.“

Unbestritten sei aber auch, dass inzwischen sehr viele Bürger vom Tourismus profitieren, betont der Bürgermeister. Alle Vor- und Nachteile müssten aufgearbeitet und mit den Bürgern diskutiert werden. „Dazu ist das Format einer Einwohnerversammlung nicht geeignet“, ist Jörg Sibbel sicher. „Es muss ein ganz anderer Dialog auf Augenhöhe sein, bei dem sich die Bürger auch einbringen können.“