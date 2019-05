Live-Übertragung in Friedrichsort : Eurovision Song Contest im Leuchtturm

Am heutigen Sonnabend, 18. Mai, gibt es eine Live-Übertragung des Song Contests im Leuchtturm.

von Redaktion Eckernförde

17. Mai 2019, 11:31 Uhr

Friedrichsort | Freunde des Eurovision Song Contest aufgepasst. Am heutigen Sonnabend, 18. Mai, wird es ab 20 Uhr im Kulturladen Leuchtturm (An der Schanze 44) in Kiel-Friedrichsort eine Live-Übertragung des Finals geben. Dabei kann die Freude an den Songs und die Spannung bei der Abstimmung mit anderen Gleichgesinnten geteilt werden. Der Eintritt ist frei.