Internet in Felm : EU finanziert Wifi-Hotspot in Felm

Die Gemeinde nahm erfolgreich am „WiFi4EU“-Projekt teil. Die Lage des Hotspots muss noch geklärt werden.

von Torsten Peters

18. Dezember 2019, 08:48 Uhr

Felm | Im Grunde sind sich die Felmer Gemeindevertreter einig. Sie wollen sich ein elektrisch betriebenes Dörpsmobil zulegen, dass von den Bürgern der Gemeinde bei Bedarf genutzt werden kann. Nach dem Vorbild Schwedeneck soll auch ein eigener Verein gegründet werden, um auf diese Weise das elektromobile Carsharing im Gemeindegebiet sowie in der Region zu unterstützen. Während die Anschaffung einer Ladesäule als beschlossen gilt (eine externe Beratung soll Anfang Januar erfolgen), will sich der Finanzausschuss noch einmal intensiv mit der Anschaffung des eigentlichen Dörpsmobils beschäftigen, denn bislang lägen den Gemeindevertretern noch zu wenige konkrete Zahlen vor.

Ursprünglich wurde im Dänischer Wohld das Ziel verfolgt, einen gemeinsamen Weg mit dem Dörpsmobil in Schwedeneck zu gehen, in Form eines ämterübergreifenden Vereins. Entsprechende Beschlüsse wurden im Frühjahr von mehreren Gemeinden im Dänischen Wohld gefasst. Doch dieses Projekt konnte nicht umgesetzt werden. Die Einbeziehung verschiedener Gemeindegebiete als einzelne Sparten eines gemeinsamen Vereins lehnt das Registergericht nämlich ab. Somit muss sich der jeweilige Dörpsmobilverein zunächst an das eigene Gemeindegebiet richtet – sofern dort das erforderliche Interesse und Engagement vorliegt.

Ein Problem in der Gemeinde bleibt die Beseitigung von Hundekot. „Ich habe bereits in mehreren Gemeindebriefen die Hundebesitzer darauf hingewiesen, die Hinterlassenschaften ihrere Tiere zu entsorgen“, berichtete Bürgermeister Friedrich Suhr (CDU). „Doch bislang leider ohne Erfolg.“

Hinsichtlich der Mehrzweckhalle soll erst einmal zweigleisig geplant werden. Hier sei man mit ersten Sanierungsmaßnahmen in die Förderung gegangen, berichtete der Bauausschuss-Vorsitzende Klaus-Joachim Fiebiger-Heise (WGF). Parallel werde jedoch auch ein Neubau diskutiert: „Sicher ist nur, dass etwas passieren muss.“

Die Sanierung der Feuerwehrhalle sei dagegen weitgehend abgeschlossen. Die Feuerwehrleute könnten ihre Sachen wieder einräumen.

Als neues Mitglied des Sozialausschusses wurde die bisherige Stellvertreterin Isabel Schunck ernannt. Ihren Posten übernimmt Simone Baasch.

Mit den Worten „ab und an hat man ja auch mal Glück“ leitete Suhr einen Punkt ein, der auch viel Jugendliche erfreuen dürfte. Die EU fördert im Rahmen ihres „WiFi4EU“-Projekts Gemeinden mit jeweils 15.000 Euro darin, öffentliche Hotspots mit einem freien, hochwertigen Internetzugang zu errichten. Felm hatte sich beworben – und hat eine entsprechende Förderung gewonnen. Wo und wann dieser Hotspot eingerichtet werden soll, damit werden sich noch die Ausschüsse beschäftigen.