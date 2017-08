Infrastruktur : „Etwas gutes Neues gemacht“

vergrößern 1 von 1 Foto: suhr 1 von 1

Die Klausdorfer Straße in Höhe der Claus-Rixen-Schule und der neuen Kita hat sich gemausert. Dort, wo bislang die Busschleife ein wenig einladendes Bild bot, ist es hell und freundlich geworden. 41 Parkplätze, davon ein Behindertenplatz, eine übersichtliche Wegführung und zwei barrierefreie Bushaltestellen lassen den Bereich nicht wiedererkennen.

Durch den Neubau der Kita, die Platz für 70 Kinder bietet, wurde ein Parkplatzangebot notwendig. „Die Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen, wären sicherlich nicht in den Zubringer zum Gemeindezentrum gefahren, sondern hätten hier direkt vor der Kita gehalten“, ist sich Bürgermeister Carlo Ehrich sicher. Also begann man 2015 mit der Planung für die Erschließung des B-Plans und beschloss das Bauprogramm im Januar dieses Jahres, nachdem es 2016 in den Gremien beraten wurde.

Gestern war die Bauabnahme, an der neben Ehrich auch Bianca Hess und Finn-Rasmus Darge von der Gemeinde sowie Bauleiter Michael Witthöft von Vollert-Bau, Ulrich Hauck, Harry Kahl und Tobias Thumm vom Ingenieurbüro Hauck und Arno Sachau vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) teilnahmen.

Die Bauarbeiten erfolgten in zwei Bauabschnitten: Im April wurden zunächst die Kanalarbeiten für die Entwässerung erledigt, von Ende Juni bis Ende August folgten die Straßenbau-Arbeiten, in deren Verlauf neben der Neuanlage des Parkplatzes auch die beiden neuen Bushaltestellen angelegt wurden.

Beide sind barrierefrei – sowohl durch geriffelte Pflasterung, die als Führungslinie für Sehbehinderte dient, als auch durch den erhöhten Bordstein für die absenkbaren Busse, um Menschen mit Einschränkung den Ein- und Ausstieg in die Busse zu erleichtern. Im Oktober wird noch die Umstellung der Beleuchtung auf Energie sparende LED-Lampen erfolgen und auch die zwei Buswartehäuschen werden im Oktober geliefert und aufgestellt, zudem wird der Bereich noch begrünt. Auch in die Zukunft wurde gedacht: Im Zuge der Baumaßnahmen wurde ein Leerrohrsystem für einen zukünftigen Breitbandausbau der Kita vorsorglich eingebaut.

Und was werden die Autofahrer sagen, dass nun die Busse nicht mehr in der Schleife, sondern direkt auf der Straße halten? „Zu Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien werden das sicher einige Autofahrer bemängeln, aber das wird sich schnell legen“, sind sich Harry Kahl und Bürgermeister Carlo Ehrich einig.

Die Kosten für die Maßnahmen schlagen mit rund 111 000 Euro für die Kanalarbeiten, gut 300 000 Euro für den Straßenbau inklusive der Haltestellen sowie 23 000 Euro für die beiden Buswartehäuschen zu Buche, die zunächst die Gemeinde trägt. Ob ein beantragter Zuschuss des Kreises für die Bushaltestellen positiv entschieden wird, steht noch nicht fest.

Fest steht hingegen, dass alle an der Bauabnahme Beteiligten mit der Neugestaltung rundum zufrieden waren. „Wir haben aus etwas schlechtem Alten etwas gutes Neues gemacht“, meinte Harry Kahl vom Ingenieurbüro Hauck.



erstellt am 26.Aug.2017