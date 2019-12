Weihnachtsbeleuchtung in Revensdorf : Etwa 5000 Lichtpunkte erhellen die dunkle Zeit

Viele Menschen schmücken ihre Häuser momentan mächtig – so auch in Revensdorf.

von Torsten Peters

20. Dezember 2019, 16:21 Uhr

Lindau | Vielen ist es noch gar nicht bewusst. In drei Tagen ist bereits Heiligabend. Ja, wirklich! Die Einwohner im Lindauer Ortsteil Revensdorf wissen es ganz sicher, denn gegenüber dem Restaurant „Santorini“ erleuchtet das Haus von Frank Helms an der Raiffeisenstraße in unübersehbarer Weihnachtsbeleuchtung – trotz zehn Grad Außentemperatur – mit obligatorischem Schneemann im Vorgarten, Lichterketten am Dach, am Zaun und, na klar, am Tannenbaum. Zudem sitzt der Weihnachtsmann auf dem Schornstein, neben ihm der mit Geschenken bepackte Schlitten.

Besitzer des Hauses ist Lars Helms, der ansonsten im Tierpark Gettorf als stellvertretender Leiter der Tierpflege beschäftigt ist. Er wohnt dort mit seinem Ehemann René. Die beiden sind 2014 nach Revensdorf gezogen. Seit drei Jahren erleuchten sie nun ihr Haus nach Totensonntag, „um ein wenig Licht in die dunkle Zeit zu bringen“, sagt Lars Helms. Angefangen sind sie mit einer Lichterkette an der Dachrinne. Von Jahr zu Jahr kam dann mehr dazu – in diesem Jahr etwa die Wichtel.

„Wir haben etwa 5000 Lichtpunkte, aber durch die LED-Technik hält sich der Stromverbrauch trotzdem in Grenzen“, sagt Helms. „Ich finde es auch schön, dass das ganze Dorf sich hier darüber freut. Auch drinnen ist es weihnachtlich bei uns. Da steht unter anderem ein lebensgroßer Weihnachtsmann.“ In den nächsten Jahren soll weiter aufgesattelt werden.