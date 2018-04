ESV siegt spät in Wittensee

Fußball-Kreisliga 2 und 5: MTV Dänischenhagen II holt überraschenden Punkt gegen Laboe

von shz.de

22. April 2018, 10:43 Uhr

Für die Überraschung des Spieltages sorgte in der Fußball-Kreisliga 5 der MTV Dänischenhagen II, der dem souveränen Tabellenführer VfR Laboe ein nicht einmal unverdientes Unentschieden abtrotzte. Der Wittenseer SV unterlag in der Staffel 2 dem ESV erst in der Schlussminute.

Kreisliga 2

TSV Friedrichsberg II – Osterbyer SV 6:2 (3:1)

Mit so einem deutlichen Ausgang war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Allerdings lief die Partie für den OSV denkbar unglücklich. Erst gerieten sie durch einen Doppelschlag in Rückstand (30., 34.) und als sie den Anschlusstreffer erzielten, kassierten die Gäste im Gegenzug direkt das 1:3 (45.). Da es auch in der zweiten Hälfte nicht besser wurde, mussten sich die Osterbyer klar geschlagen geben und konnten die Englische Woche nicht mit dem dritten Sieg in Folge abschließen. „Wir hatten nach den vielen Spielen schwere Beine, das haben wir schon beim Aufwärmen gemerkt“, sagt OSV-Betreuer Wolfgang Fleck. „Da ist das Ergebnis vielleicht gar keine so große Überraschung.“

Tore: 1:0 Sven Thomsen (30.), 2:0 Patrick Nielsen (34.), 2:1 Jan Oberjat (44.), 3:1 Mats Callsen (45.), 4:1, 5:1 Niels Spitzka (54., 70.), 5:2 Andre Kimitta (75.), 6:2 Spitzka (86.)





Wittenseer SV – Eckernförd. SV II 0:1 (0:0)

Unterschiedlicher hätte das vorletzte Wochenende für beide Teams wohl kaum laufen können. Während der WSV überraschend hoch in Rotenhof unter die Räder kam, zeigte der ESV wohl eine der besten Saisonleistungen. Doch das zählte am Sonntagnachmittag im direkten Duell nicht mehr. Die Partie begann ausgeglichen und beide Teams erspielten sich Chancen zur Führung. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spiel. Als viele von einem gerechten Unentschieden ausgingen, erzielte Ole Altendorf allerdings noch den umjubelten Siegtreffer für die Gäste(90.). „Eigentlich hatte keiner den Sieg verdient gehabt. Die Partie war von Anfang an auf schwachem Niveau, aber ausgeglichen“, weiß WSV-Trainer Marcus Grubert.

Tor: 0:1 Altendorf (90.).





Kreisliga 5

Raisdorfer TSV – SV Felm 3:4 (2:3)

Die Gäste legten nach dem Anpfiff sofort los wie die Feuerwehr und führten bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0, das Spiel schien bereits zu diesem Zeitpunkt entschieden. Doch die Gastgeber zeigten Moral und fanden durch einen Doppelschlag zurück ins Spiel (32., 33.). Auch wenn Nils Ruchotzke kurz nach dem Seitenwechsel auf 4:2 für die Felmer erhöhen konnte (55.), blieb das Spiel bis zum Ende spannend. „Ein verdienter Sieg für uns. Allerdings haben wir es verpasst das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, kommentiert Felms Coach Frederik Listner den letztlich knappen Auswärtserfolg.

Tore: 0:1 Fritzsche (1.), 0:2 Listner (4.), 0:3 Listner (14.), 1:3 Bindernagel (32.), 2:3 Bindernagel (33.), 2:4 Ruchotzke (55.), 3:4 Bock (87.).





TSV Altenholz II – TSV Klausdorf II 1:1 (1:1)

Trotz seiner Überlegenheit kam der TSV Altenholz II nicht über ein Unentschieden hinaus. „Wir hätten auch gut und gerne gewinnen können. Dazu hätten wir aber etwas mehr Glück gebraucht und im letzten Drittel etwas effektiver spielen müssen“, konstatiert TSVA-Coach Malte Callsen.

Tore: 1:0 Lorenz (27.), 1:1 Heisler (32.).





MTV Dänischenhagen II – VfR Laboe 1:1 (1:0)

Der MTV stand gegen den Tabellenführer tief in der eigenen Hälfte, um dann über ein schnelles Umschaltspiel und schnelle Stürmer zum Erfolg zu kommen. Das MTV-Führungstor durch Lars-Ole Petersen fiel dann zwar nach einem direkten Freistoß, der Gast biss sich aber an der Defensive des MTV die Zähne aus. Ein Mal allerdings kombinierte sich der VfR dann doch durch die MTV-Abwehr und Kevin Kirchner glich zum 1:1 aus. „Wir haben das wirklich diszipliniert gespielt. Laboe war bis auf diese eine Situation völlig ratlos“, berichtet MTV-Co-Trainer Christoph Barwich.

Tore: 1:0 Petersen (16.), 1:1 Kirchner (67.).





Osdorfer SV – TSV Kronshagen II 2:2 (0:1)

Zwei Mal musste der OSV einem Rückstand hinterherlaufen, beide Male schaffte die Osterhoff-Elf den Ausgleich. Das Unentschieden spiegelte auch den Spielverlauf wieder, in dem keine Mannschaft sich hervorheben konnte. „Das Remis geht vollkommen in Ordnung. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Spiel, mit ein bisschen Pech verlieren wir“, fasst OSV-Trainer Dannie Osterhoff die Geschehnisse zusammen.

Tore: 0:1 Tiesch (32.), 1:1 Vossgerau (59.), 1:2 Gehres (60.), 2:2 Zander (81.).