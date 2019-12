Godewind in Eckernförde : Es weihnachtet mit „Godewind“

In der ausverkauften Stadthalle nahm die Band die Zuschauer mit auf eine musikalische Winterreise.

Eckernförde | Wenn die Band „Godewind“ auftritt, ist weihnachtliche Stimmung garantiert. Genau die wollten sich 520 Zuschauer am Sonntagabend in der ausverkauften Stadthalle nicht entgehen lassen. Sie durften sich auf eine musikalische stimmungsvolle Reise durch die Vorweihnachtszeit freuen. Da knisterte das Feuer im Ofen, spürte man die heiße Teetasse in der Hand, brannte die Adventskerze auf dem Tisch, hörte man draußen im Watt das Eis knacken und sah im Geiste die Schneeflocken auf die Nordsee fallen. Die Band präsentierte einen gut komponierten Mix aus plattdeutschen und hochdeutschen Liedern – mit viel Gefühl und Besinnlichkeit, aber auch der Witz fehlte nicht. Eine Lichtshow auf der Bühne sorgte für einen wunderschönen Rahmen. 40 Jahre steht „Godewind“ in diesem Jahr auf der Bühne, kleine Jubiläen feiern auch die Bandmitglieder: Als einziges Gründungsmitglied ist Shanger Ohl noch aktiv. Er hat für Ende 2019 seinen Abschied angekündigt. Schlagzeuger Heiko Petersen ist seit 25 Jahren dabei, Sängerin Anja Bublitz seit 15 Jahren und Bassist Sven Zimmermann seit 15 Jahren. Neuling Holly Petersen (Gitarrist) spielt seit fünf Jahren bei „Godewind“. Bei der Planung der Jubiläums-Weihnachtstournee durften Fans Vorschläge für das Programm machen. Und das seien so viele gewesen, verriet Anja Bublitz. Dabei war unter anderem auch das Lied „Silberne Monde“, wunderbar performed von der Sängerin und Holly Petersen. Sven Zimmermanns Reibeisenstimme kam bei „Klang der Stille“, gemeinsam mit Anja Bublitz gesungen, zum wiederholten Mal sehr gut beim Publikum an. Und so war es kein Wunder, dass die fünf Musiker mit viel Applaus, Fußgetrampel und Pfiffen nach zwei Stunden und zwei Zugaben verabschiedet wurden. Schlagzeuger Heiko Reese sprach für alle: „Wat jümmers op ju tokamen maag, jümmers een gode wind.“