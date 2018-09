Unicef : Es weihnachtet im Rathaus

Die Eckernförder Unicef-Ortsgruppe präsentiert ihre diesjährigen Weihnachtskarten in den Rathaus-Vitrinen.

von Arne Peters

19. September 2018, 17:20 Uhr

Da kämpft man noch mit dem letzten Sonnenbrand des Sommers, und es wird einem schlagartig bewusst: Bald ist Weihnachten. In weniger als drei Monaten schon brennen die Kerzen auf dem Adventskranz und schallt „Last Christmas“ aus allen Radios. Und jeder weiß, dass er auch in diesem Jahr wieder auf den letzten Drücker Grußkarten verschickt und Geschenke besorgt, obwohl er es sich doch anders vorgenommen hat.

Die Unicef-Ortsgruppe steht da hilfreich zur Seite, denn sie präsentiert schon jetzt in den Rathaus-Vitrinen die aktuellen Weihnachtskarten des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Künstler wie Udo Lindenberg und Peter Maffay haben sich probiert, manche Karten zieren die beliebten „Pettersson und Findus“-Illustrationen, auf anderen finden sich die klassischen Weihnachtsmotive wieder.

Erhältlich sind die Karten beim Basar auf dem Augustenhof am 1. und 2. Advent sowie in allen Apotheken in Eckernförde, Fleckeby und Rieseby, in der Buchhandlung am Gänsemarkt, bei „Herzstück“ und „Küstenkind“ sowie „Seidel Optik“. Der Erlös kommt Unicef zugute.