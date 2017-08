EZ-Interview : „Es sind wirklich gute Ideen dabei“

vergrößern 1 von 3 Foto: kühl 1 von 3

Eckernförde | Herr Borgmann, in Eckernförde ist viel in Bewegung. Das ist grundsätzlich positiv. Nur gibt es widerstrebende Vorschläge zur Stadthalle, zur Hotelplanung am Exer und zur weiteren touristischen Entwicklung. Mal ohne ins Detail gehen zu wollen: Wie kommt diese Diskussion bei Ihnen als Touristik- und Stadtmarketing-Geschäftsführer an?

Stefan Borgmann: Grundsätzlich sind Diskussionen immer positiv. Eine Bürgerbeteiligung finde ich generell sinnvoll und konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Das empfinde ich nicht als negativ.



Zu den Einzelthemen. Es gibt einen Beschluss der Ratsversammlung, dass auf dem Exer ein neues Hotel oder eine Hotel-Apartmentanlage entstehen soll. Nun gibt es sechs ernsthafte Bewerber. Wie ist der aktuelle Stand?

Vor kurzem hat die Ratsversammlung noch einmal bestätigt, dass die Bebauung des Exers mit einer Hotelanlage, auch in Ergänzung mit Apartments beispielsweise für Familien, weiterhin politischer Wille ist. Wir bereiten aktuell die Unterlagen der Bewerber für die Politik vor, damit auf dieser Grundlage entschieden werden kann. Wir prüfen die vorgestellten Projekte vorab und schauen, ob sie zu der städtischen Hotelentwicklungsstudie passen. In einer Matrix werden vergleichbare Kriterien wie z.B. Gebäudehöhen, Anzahl der Betten und Zahl der Parkplätze erfasst. Zudem wird derzeit ein Wertgutachten für das Grundstück erstellt. Ziel ist es, einen reellen Verkaufspreis für den Exer benennen zu können. Allein der Bodenrichtwert ist kein Maßstab für einen möglichen Verkaufspreis.



Was heißt das für den Exer?

Der Bodenrichtwert liegt aktuell bei 1500 Euro pro Quadratmeter. Multipliziert mit 6750 Quadratmetern würde man so auf etwas mehr als 10 Millionen Euro kommen. Für die Wertermittlung muss man aber unter anderem die Investitionen des Hotelbetreibers berücksichtigen. Wir wissen daher noch nicht, wo der Preis landen wird. Zum Vergleich: Heiligenhafen hat das Grundstück für die beiden Hotels neben der Seebrücke für nur ca. 2 Millionen Euro verkauft. Der vom Gutachter ermittelte Preis wird den Projektteams mitgeteilt. Dann wird sich zeigen, wie viele Teams noch verbleiben. Die politische Diskussion über das Ergebnis schließt sich dann an.



Welchen Eindruck haben Sie von den Hotelinteressenten, sind das solvente Projekte?

Ja. Wir schauen uns zusammen mit der Kämmerei alle Projekte an. Wir prüfen, wer der Investor, der Entwickler, der Architekt und der Betreiber sein sollen und ob dies auch zu Eckernförde passt. Mein Eindruck ist, dass hier wirklich gute Ideen dabei sind, die Eckernförde nach vorne bringen könnten.



Welche Rolle spielt im weiteren Prozess die immer wieder gehörte Meinung, dass der Exer als Parkplatz erhalten bleiben soll?

Hier werden nach meiner Wahrnehmung verschiedene Aspekte miteinander vermischt: die Bedenken, innenstadtnahe Parkplätze zu verlieren, die Angst, dass die Stadt künftig auf Einnahmen aus der Parkflächenbewirtschaftung verzichten muss und der Drang, mit dem Auto möglichst in die erste Reihe zu fahren. Das ist zum Teil verständlich. Es ist allerdings beschlossen worden, dass die Parkplätze auf dem Exer bei einem Hotelneubau innenstadtnah in mindestens der gleichen Zahl hergestellt werden. Beschlossen wurde zudem, dass hochbaulich auf dem Exer nichts passiert, bevor die neuen Parkplätze fertig sind. Wenn man z.B. am Grünen Weg eine verkehrlich ideal erreichbare Parkpalette oder ein Parkhaus errichtet, sollen insgesamt keine Parkplätze wegfallen.

Die Sorge, dass die Stadt auf die Einnahmen aus der Parkflächenbewirtschaftung (2016 waren es 248 000 Euro, die Red.) verzichten muss, kann entfallen. Die neu zu errichtenden Parkplätze könnten genau so kostenpflichtig sein. Dies muss aber noch politisch entschieden werden. Die höhere Distanz von ca. 500 Metern zur Stadthalle, dem Strand oder dem Meerwasser-Wellenbad, ist meiner Meinung nach den Gästen zuzumuten. Für Menschen mit Behinderungen wird es auch weiterhin Parkplätze am Exer geben.



Sie haben durch die direkten Verhandlungen mit den Hotelinteressenten einen besseren Einblick in die Planung als viele andere. Würden Sie nach dem, was Sie gesehen haben, immer noch sagen: Das ist gut für Eckernförde?

Der Wunsch, ein neues Hotel zu bauen, besteht schon mehr als zehn Jahre. Seither hat sich sehr viel getan: Viele Investitionen sind in die öffentliche Infrastruktur geflossen, die touristischen Kennzahlen sind kräftig gestiegen und private Investitionen haben sich angeschlossen. Wir haben viel mehr Übernachtungen und Tagesgäste in der Stadt. Für so manchen scheint die Grenze des touristisch Leistbaren damit erreicht. Eine gewisse Wechselstimmung ist wahrnehmbar. Man muss sich objektiv die Frage stellen: Brauchen wir noch immer das Hotel und damit mehr Gäste, oder haben wir eine Schwelle erreicht? Ist der Zeitpunkt für mehr Qualität statt Quantität gekommen? Diese Fragen haben wir bereits 2015 im Zusammenhang mit der Hotelstudie gestellt. Der politische Beschluss zeigt, dass das Potenzial des Exers noch genutzt werden soll. Zudem sei darauf hingewiesen, dass wir jährlich etwa 2 Millionen Tagesgäste und nur 80 000 Übernachtungsgäste haben. Dies ist ein extrem großes Unverhältnis. Wenn wir über zugeparkte Parkplätze und Staus auf den Straßen reden, reden wir über Tagesgäste. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus ein weiteres Hotel vertragen könnten.



Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung?

Im Herbst geht es in die nächste Runde. Die Projektteams werden ihre Ideen der Politik vorstellen. Zudem sollen die Bürger eingebunden werden. Ganz vorsichtig gesagt, könnte man sich eventuell im Frühjahr 2018 für einen Investor entschieden haben. Aber wie gesagt: Zunächst muss die Innenstadt-Parkplatzsituation gelöst werden. Erst danach dürfen die Bauten auf dem Exer beginnen. Aufgrund der vollen Auftragsbücher der Baufirmen kann alleine eine Parkhauserstellung bis zu zwei Jahre dauern. Dementsprechend ist eine Fertigstellung eines neuen Hotels vor 2021 oder 2022 eher unrealistisch. Wir haben allerdings auch keine Zeitnot. Es besteht kein Grund für vorschnelle oder unüberlegte Entscheidungen.



Es gibt Bürger, denen reicht es: Zu viele Urlauber und Tagesgäste, zu viele Massenveranstaltungen am Hafen, zu wenig Luft zum Atmen für die Einheimischen. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Wir nehmen diese Kritik an. Wir haben mit der Aalregatta, den Sprottentagen, dem Dirty-Coast-Race und dem Piratenspektakel vier Großveranstaltungen im Sommer 2017 durchgeführt. Zudem gab es noch diverse externe Veranstaltungen wie z.B. Südstrand Open Air, Vegan Summer, Lauf ins Leben oder Staffelmarathon im Stadtgebiet. Wir werden als Reaktion die Dirty-Coast-Veranstaltung im Juli ersatzlos streichen, um die Bürger zu entlasten. Zuweilen taucht auch die Frage auf, was die Bürger vom Tourismus haben. Hier sollte man sich bewusst machen, dass fast alle Berufe mindestens indirekt in Berührung mit dem Tourismus stehen. Viele Arbeitsplätze, Firmen, Restaurants, Geschäfte und damit auch Einwohner gäbe es in der Stadt ohne den Tourismus nicht. Die entsprechenden Steuereinnahmen finanzieren unter anderem Ausgaben für soziale Bereiche. Die zahlreichen Investitionen in die öffentliche touristische Infrastruktur wie Promenaden und Strandspielplätze werden auch von Bürgern genutzt. Das sollte man bei der Diskussion bitte nicht vergessen. Da würde ich mir manchmal eine gewisse Objektivität wünschen. Andererseits kann ich die Leute auch verstehen, wenn sie in Spitzenzeiten von der sehr vollen Stadt genervt sind.



Wichtiger Bestandteil auch der touristischen Entwicklung ist die Stadthalle als Veranstaltungszentrum. Mittelfristig kann man sicher mit einer sanierten Stadthalle leben, aber langfristig wird man auch an einen Neubau denken müssen. Wieviel Zeit geben Sie der Stadthalle noch?

Die Stadthalle an sich, in ihrer Aufteilung und Funktion wie z.B. Größe, Bühnenmaße, Orchestergraben und der Variabilität der Räumlichkeiten, entspricht absolut unseren Anforderungen. Was erfolgen muss, ist eine energetische Sanierung der Hülle, der Attika, des Daches sowie die Modernisierung der Technik und des Restaurants. Dies wird ab 2018 auch durchgeführt werden. Ich bin der Meinung, dass wir die Stadthalle noch lange Zeit nach der Sanierung nutzen werden können.







von Gernot Kühl

erstellt am 19.Aug.2017 | 09:45 Uhr