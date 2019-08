Eckernförde : Erstes Borbyer Sommerfest mit TuS-Blasorchester und Borby Dixies wird zum Erfolg

Beim ersten Borbyer Sommerfest haben das TuS-Blasorchester und die Borby Dixies gespielt.

25. August 2019, 15:59 Uhr

Eckernförde | In Eckernförde war in den vergangenen Wochen viel los: Von den Wikingertagen über das Piratenspektakel bis hin zu Strandkonzerten von Rea Garvey und „Pur“ war für jeden Geschmack etwas dabei. Nur in Borby ging es zumeist ruhiger zu, und die großen Feste blieben aus. Dagegen wollte die Turn- und Spielvereinigung (TuS) Eckernförde etwas unternehmen und organisierte daher kurzerhand ein Sommerfest gemeinsam mit den Borby Dixies.

Am Sonnabend um 17 Uhr legte das Borbyer Orchester der TuS schwungvoll vor dem eigenen Vereinsheim los und begrüßte die eintreffenden Gäste mit stimmungsvoller Blasmusik. Anschließend übernahmen die Borby Dixies und sorgten mit Liedern wie „Exactly like you“, „Bill Bailey, won’t you please come home“ und „Going to Mississippi“ für gute Laune und ernteten dafür viel Applaus. Bis 22 Uhr wechselten sich die beiden Bands ab und feierten gemeinsam mit den Gästen das schöne Borby.

„Es ist in erster Linie ein Dankeschön an die Borbyer Bürger, aber natürlich sind auch alle anderen hier herzlich willkommen“, sagte der erste Vorsitzende der TuS, Frank Pfeiffer, zufrieden. Auch der zweite Vorsitzende, Jürgen Frank, war mit dem Sommerfest sehr zufrieden und kann sich eine Wiederholung vorstellen: „Es wäre schön, wenn das hier eine große Sache wird. Wir machen es zum ersten Mal und lernen noch. Im nächsten Jahr kann es dann nur besser werden.“

Dabei kam die Premiere des Sommerfestes bereits gut an. Nach nur einer Stunde mussten weitere Stühle aufgestellt werden, denn der Strom an neuen Gästen hörte nicht auf.

Das Sommerfest ist gleichzeitig der Abschluss einer gelungenen Freiluftsaison für die TuS Eckernförde. „Es war eine gute Sommersaison. Wir planen nun aber schon für den Rest des Jahres und besonders den Auftritt in der St.-Nicolai-Kirche im Dezember.“

Der Eintritt zum Sommerfest war frei, und Getränke, Würstchen und Grillfleisch gab’s zum kleinen Preis. Für die Borby Dixies war es selbstverständlich, bei der Veranstaltung mitzumachen. „Die meisten Mitglieder unserer Band haben ihre musikalischen Anfänge hier bei der TuS gehabt, und wir dürfen regelmäßig das Vereinsheim zum Proben verwenden. Uns verbindet eine innige Freundschaft, und daher freuen wir uns, heute hier bei unseren Wurzeln für euch zu spielen“, sagte Ralf „WieWie“ Wiebenson nach dem Auftaktstück zu den Besuchern.

Bei den Gästen kommt die Erstauflage des Borbyer Sommerfestes gut an. „Wir hatten sowas ja längere Zeit nicht mehr hier in Borby. Das Sommerfest ist eine tolle Idee. Sowas sollte es öfter geben“, findet die Borbyerin Monika Lahann.