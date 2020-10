Eckernförde : Erster Spatenstich für Neubauten am Borbyer Dorfplatz im November geplant

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten vor einem Jahr beginnen, doch dann kam die Corona-Krise.

von Arne Peters

16. Oktober 2020, 09:50 Uhr

Eckernförde | Schon seit einem Jahr ist der Borbyer Dorfplatz ein trauriger Anblick. Dann nämlich wurden die ehemalige Fleischerei Holtorf und das benachbarte Gebäude abgerissen. Auf der gegenüberliegenden Seite klafft schon seit dreieinhalb Jahren eine Lücke – dort, wo einst der Lindenhof stand.

Doch zumindest für die ehemalige Fleischerei Holtorf gibt es einen Lichtblick: Im November – so die Planung – soll hier der erste Spatenstich für einen Neubau erfolgen. Eigentlich hätte das schon vor knapp einem Jahr passieren sollen, doch aufgrund einiger Änderungen verzögerte sich die Ausführungsplanung, „und dann kam Corona mit allen Unwägbarkeiten“, so Bauherr Christian Loffing. Hinzu kam, dass die Auftragsbücher der Baufirmen voll waren und Bauträger so kaum Möglichkeiten hatten, eigene Projekte voranzubringen.

Doch jetzt ist der Bauherr und Psychologe guter Dinge, wobei er genauso wie das ausführende Architekturbüro „Rimpf Architekten“ aus Eckernförde betont, dass es zwar das Ziel sei, im November mit den Bauarbeiten zu beginnen, dass jedoch immer wieder Verzögerungen auftreten können.

Geplant ist ein Wohnungsneubau. An Stelle der ehemaligen Fleischerei sollen sieben Miet- und Eigentumswohnungen zwischen 60 und 70 Quadratmetern in einem Mehrfamilienhaus entstehen. Direkt nebenan soll ein Zweifamilienhaus gebaut werden, das sich in seiner Architektur an den Altbau daneben (Bergstraße 20) anlehnt. Auf dem hinteren Teil des Grundstücks ist ein Tiny House mit zwei Zimmern geplant.

Die Entwürfe für die Neubauten stammen vom Architekturbüro „Giese + Hanke“ aus Eckernförde. Es hat Gebäude mit zwei Voll- und einem Dachgeschoss gewählt – mit rotem Klinker, Satteldach und Dachziegeln. Die Firsthöhe beträgt höchstens 11 Meter. Durch die Aufgliederung der Gebäude entstehen insgesamt drei Innenhöfe. „Architektonisch wird diese Ecke mit einem Durchgang von der Norder- zur Bergstraße geöffnet“, erklärt Christian Loffing. Stellplätze sind für alle Wohneinheiten auf dem Grundstück vorhanden.

Gern hätte Loffing noch ein Gewerbe angesiedelt – eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Café oder einen Friseur. Dafür jedoch habe er nicht ausreichend Interessenten gewinnen können.