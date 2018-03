„Erster Schritt ist gelungen“

Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“ sieht sich durch den politischen Rückzieher zum Exer-Verkauf bestätigt

von Gernot Kühl

22. März 2018, 15:55 Uhr

„Es ist Wahlkampf, und da schmückt man sich schon mal gern mit fremden Federn, um damit auf Stimmenfang zu gehen“. Mit diesen Worten hat die Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“ die jüngste Rücknahme der Vermarktungsbeschlüsse für den Exer mit dem Grundstücksverkauf an einen Privatinvestor am Montagabend in der Ratsversammlung mit den Stimmen von CDU und SPD bewertet (wir berichteten). Nachdem die Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“ die Stimmung der Bevölkerung zuvor „richtig interpretierte und deshalb ein neues Bürgerbegehren vorbereitete, lenkt die Politik nun mehrheitlich ein“, heißt es in einer Presseerklärung.

Der Bürgerinitiative ging es dabei nicht zuerst um den Fortbestand der Parkplätze „mit Seeblick“, sondern um den Erhalt eines der letzten öffentlichen Plätze der Stadt. „Natürlich müssen Sommergäste und Besucher der Veranstaltungen in der Stadthalle auch weiterhin auf dem Exer parken können, wo denn sonst? Dieser Platz sollte aber den Eckernfördern als Multifunktionsplatz für Jahrmärkte, Zirkus, Flohmärkte und andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen, nachdem der am Kakabellenweg zu einem sehr guten Stellplatz für Wohnmobile umfunktioniert wurde.“ Für die Bevölkerung wäre der Exer bei einem Verkauf „ein für alle Mal verloren. Das wissen die Bürger, und dagegen macht sich die Bürgerinitiative stark.“

Was Investoren mit fertig gebauten, neuen Immobilien machen, habe das Beispiel „C&A-Fremdkörper“ in der Fußgängerzone gezeigt: „Kaum fertig, schon mit Gewinn veräußert!“ Viele Bürger seien gegen „Spekulationsobjekte“, auch wenn sie der Stadt wie im Falle des Exers „kurzfristig 10 Millionen Euro“ einbringen sollten. Die Politik solle sich von der Maxime trennen, dass alles „zugeklotzt“ werden müsse, wenn Aussicht auf Gewinn besteht. Das Leben spiele sich nun mal auf Plätzen wie dem Exer ab, es dort wieder zu entwickeln, sollte das Ziel sein.

„Ein erster Schritt ist der Bürgerinitiative nun gelungen, und sie wird sich dafür weiter mit Nachdruck einsetzen“, betonten die Sprecher.