Eckernförde : Erinnerungen an Anne Frank mit Pianist Leon Gurvitch

Am Montag gibt es musikalische Erinnerungen an Anne Frank in der St.-Nicolai-Kirche Eckernförde.

von Arne Peters

30. September 2020, 10:24 Uhr

Eckernförde | Unter dem Titel „Erinnerungen an Anne Frank“ präsentiert der Hamburger Komponist und Pianist Leon Gurvitch am 5. November ab 19 Uhr sein Stück „Anne-Frank-Suite“ für Violoncello und Klavier in der St.-Nicolai-Kirche. Leon Gurvitch wird am Flügel sitzen und von Ramon Jaffé am Violoncello begleitet. In Erinnerung an Anne Frank werden Schüler der Jungmannschule aus dem Tagebuch der Anne Frank lesen.

Aktuell gibt es nur Duo-Plätze in der Kirche. Besucher können deshalb entweder allein Platz nehmen oder zu zweit nebeneinander sitzen. Insgesamt wird es bis zu 100 Plätze geben. Entsprechend den aktuellen Vorgaben werden die Kontaktdaten der Besucher notiert. Um Anmeldung wird per E-Mail an Sandra Schmidberger-Hübscher im Kirchenbüro gebeten (Sandra.Schmidberger-Huebscher@kkre. de). Auch eine telefonische Anmeldung ist dienstags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter Tel. 04351/712374 möglich. Hierbei wird um folgende Daten gebeten: Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail.

Die Plätze sind nummeriert und werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Es können maximal vier Plätze reserviert werden. Sobald alle Plätze vergeben sind, wird dies über die Webseite (www.sankt-nicolai.de) und die Facebookseite (St. Nicolai Eckernförde) bekannt gegeben. Sollte es noch freie Plätze geben, werden diese am 5. November ab 18.30 Uhr in der Kirche vergeben. Es wird um das Mitbringen einer Maske gebeten.