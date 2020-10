Erinnerung an die Teilung

Mitgliederversammlung Heimatverein Karlsburg würdigt 30 Jahre Wiedervereinigung mit Landtagspräsident Klaus Schlie

von Dirk Steinmetz

02. Oktober 2020, 14:26 Uhr

Winnemark | „Bei allen Problemen der Welt – von der Virus-Pandemie bis zum Klimawandel – darf nicht vergessen werden, welches Glück wir vor 30 Jahren mit der friedlichen Wiedervereinigung erlebt haben“, erklärte Siegfried Panzer, Vorsitzender des Heimatvereins Karlsburg bei einer Feierstunde mit Mitgliederversammlung zur deutschen Wiedervereinigung. Siegfried Panzer begrüßte unter den Corona-Virus-Auflagen viele Gäste im Gasthof Victoria, unter ihnen auch Landtagspräsident Klaus Schlie.

Nach den Regularien mit Vorstandswahlen und Jahresrückblick führte der Vorsitzende die Anwesenden in das „nicht erlebte“ Jahr 2020. Pandemie-bedingt konnten die geplanten Unternehmungen des Vereins, darunter eine Reise nach St. Petersburg, nicht stattfinden. Für den festlichen musikalischen Rahmen sorgte Monika Panzer auf Klavier und Akkordeon.

Wer den Heimatverein Karlsburg kennt, weiß, dass der Vorstand immer wieder auch spannende Themen aufgreift und prominente Festredner findet. Nun gab Landtagspräsident Klaus Schlie dem Verein die Ehre. In seinen Grußworten würdigte er die Aktivitäten des seit 1983 bestehenden Vereins mit 190 Mitgliedern.

„Der Begriff Heimat und Verlust der Heimat spielt auch heute eine große Rolle im Leben der Menschen. Es ist wichtig für das Verständnis um das Geschehen, die Geschichte mitzunehmen“, sagte der Landtagspräsident. Schlie führte in seiner Rede zurück in das Zeitgeschehen in Europa vor 30 Jahren. Dabei zeichnete er die politische Lage klar auf. Erinnerte an den Todesstreifen, der nahe an seinem Heimatort Mölln verlief, die politischen Geschehen in der Zeit, die auch seine Biografie, sein politisches Bewusstsein und Engagement in jungen Jahren geprägt hatten. „Die friedliche deutsche Wiedervereinigung ist einmalig auf der Welt. Wir alle können stolz sein, in solch einem Staat zu leben. Vieles ist zusammengewachsen, wir sollten uns immer wieder bewusst machen, welcher Wert Heimat ist.“

Auch Winnemarks Bürgermeister Wilhelm Fülling und der Amtsvorsteher des Amtes Schlei-Ostsee, Rainer Röhl, brachten in ihren Grußworten tiefgreifende Anerkennung für die friedliche Wiedervereinigung vor 30 Jahren zum Ausdruck. Als Zeitzeugin nahm Monika Panzer die Gäste mit in die Welt auf der ehemals anderen Seite Deutschlands. Ihre Biografie war geprägt von dem Zwang in einem Staat, der spüren ließ, wenn man nicht mitlief. Die Ablehnung, in die SED einzutreten, hatte für die Lehrerin im Staatsdienst weitgreifende Folgen. Dennoch erinnerte sie sich an das „Wir“-Gefühl der Menschen. „Wir waren eigentlich glücklich, aber es fehlte an allen Enden, es gab nichts“, sagte sie rückblickend.

Am Abend des 8. Oktobers 1989 war Monika Panzer in Dresden, spürte die explosive Stimmung. „Man hätte ein Streichholz anzünden können“. Sie berichtete von Polizisten, die bis an die Zähne bewaffnet, die Straßen sicherten. Aber das Maß war voll, wir wollten Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Freiheit der Menschenrechte, erzählte sie von den dramatischen Zeiten. In all den Jahren des „Eingesperrtseins“, in denen sie in dem sozialen Netz gefangen waren, war alles vom Staat geregelt.Unter anderem wurden Impftermine einfach festgelegt. 1988 fingen die geheimen Versammlungen, meist in den Kirchen, an.

Das Gefühl für Heimat ging nicht verloren. Für Monika Panzer hat ihre Liebe zur Musik auch den Heimatwert. Als singende Wirtin wurde sie nach der Wiedervereinigung bekannt. Ihr größter Wunsch heute: „Dass es keine Ossis und Wessis mehr gibt. Wir sind alle Menschen!“ Geht es nach den Plänen von Siegfries Panzer, dann soll im kommenden Jahr die Reise nach St. Petersburg stattfinden.

Bei den Wahlen wurde Wilhelm Fülling als zweiter Vorsitzender, Monika Panzer als Schriftführerin sowie Manfred Fülling, Karl-Otto Lorenzen, Gerd Begerow und Barbara Kohrt zu Beisitzern gewählt. Infos zum Heimatverein Karlsburg unter Tel. 04644/278.