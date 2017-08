Vereinsleben : Erholungsort ohne strenge Auflagen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Seit seiner Gründung im Jahr 1947 kann der Kleingartenverein Osdorf auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Er erlebte einen Boom, stand kurz vor dem Ruin und steuerte wieder in ruhiges Fahrwasser. Nun feiert der Verein mit einem großen Fest am Sonnabend, 12. August, sein 70-jähriges Bestehen. Darauf ist Max Theodor Rethwisch mächtig stolz. „Wir sind ausgebucht und haben sogar eine Warteliste“, meint der 1. Vorsitzende.

Rethwisch ist seit 27 Jahren Mitglied im Kleingartenverein an der Dänischenhagener Straße und leitet dort seit zehn Jahren die Geschicke. „Ich bin in dem Verein groß geworden“, erinnert sich Rethwisch. Er erlebte mehrere Vorsitzende und ein Wechselbad der Gefühle. „Damals gab es 300 Pächter, denen jeweils 200 Quadratmeter gehörten“, denkt der Vorsitzende an die goldenen Kleingarten-Zeiten Ende der 1960er Jahre zurück.

Diese waren längst vorbei, als Max Theodor Rethwisch 2007 den Vorsitz übernahm. Es wurde zunächst nicht besser. „2010 hatten wir fast keine Leute mehr. Der Verein war ziemlich am Boden.“ Der 2. Vorsitzende und Schriftführer Peter Baumhäckel aus Eckernförde bestätigt das. „Die Kasse war leer.“

Um den Osdorfer Kleingartenverein zu retten, schlug Rethwisch neue Wege ein. „Ich musste die Anlage reformieren und versuchen, junge Leute ranzuholen.“ Damit diese sich auf der 2,4 Hektar großen Kleingarten-Anlage wohl fühlen, waren Veränderungen gefragt. Ein erster Schritt war 2012 der Austritt aus dem Kreis- und dem Landesverband. „Es gab einfach zu viele Auflagen und zu wenig Vorteile durch die Mitgliedschaft“, meint Peter Baumhäckel.

„Die Leute wollen nach einer 40-Stunden-Arbeitswoche ihre Ruhe haben, aber nicht Unkraut zupfen“, erklärt Rethwisch die Abkehr von den strengen Auflagen. Er öffnete die Anlage zudem für Kinder und Hunde, was sich – auch wenn es mit einigen Pächtern Probleme gab – als Glücksfall herausstellte. Jeanine Langmacher und ihr Verband der Pudelfreunde wurden auf den Kleingartenverein aufmerksam und führen seit Mai 2016 am hinteren Ende der Anlage auf 1500 Quadratmetern zwei Mal die Woche ein Hunde-Training durch. Mehrere Teilnehmer begeisterten sich im Zuge dessen für einen Kleingarten und sind heute Pächter. Aktuell sind alle 47 Parzellen vergeben, der Verein zählt insgesamt 50 Mitglieder. Rethwisch stellt fest: „Der Garten ist ein Erholungsort.“

Für den Vorsitzenden selbst ist momentan kaum Zeit zur Erholung, er plant das Jubiläumsfest am 12. August. Nach einem offiziellen Empfang, bei dem unter anderem Bürgermeister Joachim Iwers spricht, eröffnet der Osdorfer Spielmannszug um 12.30 Uhr den öffentlichen Teil der Feier. Es folgen Hundevorführungen und kostenloses Ponyreiten mit dem Pony Reit- und Fahrverein Borghorsterhütten, zudem ist der Tierpark Gettorf mit einem Streichelzoo da. Nach einer Kaffeerunde ist darüber hinaus eine Falknerin zu Gast, die Itzehoer Versicherung kommt mit einem Popcorn-Automaten. „Um 18 Uhr ist dann Schluss“, sagt Rethwisch.

