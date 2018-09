Coworking Space in Eckernförde : Erfolgreiches Gründerzentrum TÖZ soll „hipper“ werden

Im Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) entwickeln sich derzeit 45 Firmen bis zur Marktreife. Jetzt soll ein Coworking Space für zusätzliche, neue Impulse sorgen.

von Gernot Kühl

12. September 2018, 14:04 Uhr

Alle großen Sanierungsarbeiten im „Experimentalbau TÖZ“ sind abgeschlossen, nur eine neue Brandschutzwand zwischen dem „Ursprungs-TÖZ“ und dem Erweiterungsbau muss noch installiert werden. Und auch die - typisch TÖZ - wird keine 08/15-Mauer, sondern eine Art Wasserwand, die sich im Brandfall ergießt, um das Übergreifen eines Feuers zu verhindern. Das Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) macht auch dort seinem Namen alle Ehre. Unkonventionell, innovativ und „einzigartig in ganz Deutschland“ – dadurch auch teurer als normale Gebäude. Der neue TÖZ-Chef, Thorsten Liliental, dankte dann auch der Stadt Eckernförde als Eigentümer und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde als Betreiber (Wirtschaftsförderungsgesellschaft) beim Besuch des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzwesen am Dienstagabend für den Mut, sich darauf eingelassen zu haben.

Der Erfolg gibt den Initiatoren Recht: Das aus Stahl, Glas, Holz und vielen Naturmaterialien in den Böden, in und auf den Wänden und auf dem Dach errichtete Gründerzentrum hat eine Auslastung von 94 Prozent und wird derzeit von 45 Unternehmen mit 150 Mitarbeitern als Gründungsadresse und Firmensitz genutzt. Die intensive Betreuung durch das fünfköpfige TÖZ-Team um Thorsten Liliental und vorher Rainer Fichter, der das TÖZ 23 Jahre lang leitete, reduziert die Insolvenzquote der TÖZ-Unternehmen auf 4 Prozent – „eine sehr geringe Quote für Gründerzentren, sie sind sonst zweistellig“, sagte Liliental. Bis maximal acht Jahre – begründete Ausnahmen sind möglich – dürfen die Existenzgründer die besonderen Vorzüge und Unterstützung des TÖZ nutzen, dann müssen sie ihren Platz auf dem freien Markt gefunden haben.

Thorsten Liliental möchte das 1995 erbaute TÖZ „hipper und interessanter für junge Leute aus Eckernförde und der Region“ machen. Aus diesem Grund stellt er ab November drei Räume als sogenannten „Coworking Space“ zur Verfügung. Arbeits- und Begegnungsräume in lockerer Atmosphäre mit Sofas, unkonventioneller Einrichtung wie große Sitzkissen (Fat Boy), natürlich WLan, dazu ein Kaffeeautomat zur freien Nutzung. Auch an ein gesponsertes Bambus-Fahrrad wird gedacht, das den Mietern zur Verfügung gestellt werden könnte. Eine Atmosphäre mit Laborcharakter, die den Austausch, die Zusammenarbeit und die kreative Findung und Umsetzung von Projekten fördern soll. Den Nutzern wird eigens ein Coworking-Manager zur Seite gestellt. Drei Räume bedeutet unter Umständen auch drei verschiedene Gruppen parallel – auch diese Begegnungen sind durchaus gewollt, „das ist kein closed shop“. Die Räume sind für eine Belegungspauschale von 100 Euro im Monat individuell nutzbar, und zwar „24/7“, also rund um die Uhr, wie Thorsten Liliental erklärte. Er hofft nun auf viele „spritzige Ideen“ und Anmeldungen.

Innovationen werden im TÖZ ohnehin großgeschrieben. Liliental, der die Schließung des Eckernförder Fachbereichs Bauwesen der FH Kiel als schweren Rückschlag auch für das TÖZ bezeichnete, steht in Kontakt mit den Hochschulen umliegender Städte, um neue Ideen – auch im Coworking Space – zu fördern. Im Übrigen stehe das TÖZ auch für Veranstaltungen zur Verfügung. Die am 1. November wieder öffnende „Tözeria“ wird diese kulinarisch begleiten und auch einen Mittagstisch anbieten, berichtete Liliental. Zudem werde das TÖZ nächstes Jahr auch mit dem Internationalen Naturfilmfestival Green Screen kooperieren.

Nach dem am Ende vom Ausschussvorsitzenden Ralph Krüger (CDU) eingeholten Meinungsbild dürfte einer Vertragsverlängerung des Ende 2020 auslaufenden Vertrages nichts im Wege stehen.