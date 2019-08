Fleckeby: Friseur Detlefsen im Ruhestand : Er macht einen Schnitt: Harald Detlefsen hängt die Schere an den Nagel

Am Sonnabend steht Friseurmeister Harald Detlefsen zum letzten Mal in seinem Salon, um Kunden die Haare zu schneiden. Er übergibt an seine Nachfolgerin Agnetha Jörn.

von Achim Messerschmidt

29. August 2019, 15:29 Uhr

Fleckeby | Mit 82 Jahren genießen viele schon längst ihren Ruhestand. Nicht so Harald Detlefsen. Der Fleckebyer hat 1952 seine Friseurlehre begonnen und bringt es damit auf rund 68 Berufsjahre. Morgen steht Harald Detlefsen zum letzten Mal in seinem Salon in der Hauptstraße, seine Schere wird der Friseurmeister danach aus der Hand legen und in den Ruhestand gehen.

Im ehemaligen Friseursalon Wolf in Fleckeby hat der Schleswiger Harald Detlefsen sein Handwerk gelernt. Nach Abschluss seiner Lehre 1956 arbeitete er in einem Kappelner Salon und in dem heimischen Betrieb seiner Eltern. Seine Meisterprüfung legte er 1962 in Hamfelde im Sachsenwald ab., dafür ist ihm 2012 der Goldene Meisterbrief verliehen worden.

„Als mein Lehrmeister Wolf starb, fragte mich die Witwe, ob ich das Geschäft übernehmen möchte“, erzählt Harald Detlefsen. Er pachtete den Salon im Fleckebyer Hasenberg und führte diesen neun Jahre lang. Der zweite Friseur-Salon im Dorf an der Hauptstraße stand nach dem Tod des Besitzers Hans Ramm ebenfalls zum Verkauf und Harald Detlefsen ergriff die Chance und eröffnete 1972 seinen neuen Salon, den er bis jetzt führte.

Direkt über dem Salon haben Harald Detlefsen und seine Frau Lieselotte gewohnt. „Wir ziehen nur eine Straße weiter“, sagt er. Gesundheitlich sei der Ruhestand für das Paar das Beste, betonen beide. Als Hausmeister für seinen Sohn, den Bäckermeister, wolle er aber noch hin und wieder anpacken. Ansonsten freuen sich die Detlefsens auf viel Zeit mit den Enkelkindern und die eine odere andere gemeinsame Reise.

Das Aus für den Salon bedeutet der Ausstieg des 82-Jährigen aber nicht. Mit Agnetha Jörn steht bereits eine Nachfolgerin in den Startlöchern, die vielen Kunden bekannt ist. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet sie in dem Salon und ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. „Für zwei Wochen wird der Salon geschlossen bleiben, da wird renoviert“, sagt sie, am 17. September werde sie den Salon wiedereröffnen – der Name „Friseur Detlefsen“ bleibt erhalten. „Es ist schließlich sein Lebenswerk“, sagt Agnetha Jörn. Ab und zu werden Harald und Lieselotte den Salon aber noch betreten. „Dann aber nur als Kunden“, sagen sie.