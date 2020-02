Equal Care Day in Eckernförde : Equal Care Day – Fürsorgearbeit soll gerecht auf die Geschlechter verteilt werden

Eine Ausstellung in den Rathausvitrinen informiert bis zum 5. März über Care Arbeit, Mental Load und Gender Pay Gap.

Eckernförde | Der internationale Equal Care Day wird auch in Eckernförde gefeiert. Eine gleichnamige Ausstellung in den Vitrinen des Rathauses soll auf diesen Tag und seine Botschaft aufmerksam machen.

Care Arbeit meint zum einen die professionelle Pflege, zum anderen auch die Aufgaben und Fürsorgearbeit des Alltags, wie Kochen, Putzen, Kindererziehung, Reparaturen und die Planung des gemeinsamen Haushalts. Yuka Hauschild

„Care Arbeit meint zum einen die professionelle Pflege, zum anderen auch die Aufgaben und Fürsorgearbeit des Alltags, wie Kochen, Putzen, Kindererziehung, Reparaturen und die Planung des gemeinsamen Haushalts“, erklärt Yuka Hauschild, Studentin der Sozialen Arbeit und zurzeit Praktikantin bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Eckernförde, Annika Pech. Unter ihrer Federführung wurde die Ausstellung gemeinsam mit der Stadtbücherei, der !Wilden Via und dem „Haus“ konzipiert.

Noch immer ist Fürsorgearbeit in Deutschland weiblich

Fürsorgearbeit ist in Deutschland immer noch weiblich, das heißt, dass laut Statistik etwa 80 Prozent dieser Tätigkeit von Frauen übernommen werden – oftmals trotz Berufstätigkeit. „Im Schnitt braucht ein Mann vier Jahre, um dieselbe Menge an Care Arbeit zu verrichten, die Frauen in einem Jahr übernehmen“, so Yuka Hauschild. Deshalb wurde der Equal Care Day auf den 29. Februar, den Schalttag, gelegt. Nur wenige Tage vor dem Weltfrauentag am 8. März.

Informationen über Care Arbeit, Mental Load und Gender Pay Gap

Die Schaukästen im Rathausfoyer geben einen Überblick über das breite Spektrum des Themas. Drei zeigen Bücher, die nach Ausstellungsende in der Stadtbücherei auszuleihen sind. In den anderen Vitrinen sind Informationen zu den Begriffen Care Arbeit, Mental Load und Gender Pay Gap zu lesen.

Jugendliche schreiben ihre Vorstellungen und Wünsche auf kleine Zettel

Auf kleinen Zetteln haben Jugendliche aus dem „Haus“ und Mädchen von der !Wilden Via ihre Ansichten und ihre Wünsche in Bezug auf die Entwicklung der Geschlechtergleichheit notiert.

Wir müssen die Menschen, die versuchen, typische Rollenbilder hinter sich zu lassen, unterstützen. Karin Himstedt

Unterstützung erhält die Ausstellung von Bürgervorsteherin Karin Himstedt. „Wir müssen die Menschen, die versuchen, typische Rollenbilder hinter sich zu lassen, unterstützen.“ Das betreffe auch die jungen Väter, die immer noch wegen Inanspruchnahme der Elternzeit diskriminiert würden.

30-Stunden-Stellen auch für Väter

Als Antwort auf den herrschenden Fachkräftemangel müssten Arbeitgeber reagieren, um Arbeitszeitmodelle anzubieten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch den Vätern zu ermöglichen. Eine Führungsposition müsse auch mit einer 30-Stunden-Stelle möglich sein.

Wir müssen von den Klischees, rosa für die Mädchen und hellblau für die Jungen, wegkommen. Annika Pech

Gedankenprozesse zu starten, die bestenfalls zu einer bewussten Entscheidung für die eigene Rolle führen, ist das Ziel dieser Ausstellung. „Wir müssen von den Klischees, rosa für die Mädchen und hellblau für die Jungen, wegkommen“, sagt Annika Pech.

„Mental Load-Selbsttest“ für Paare

Unter dem Titel „Do you equal care?!“ liegt ein „Mental Load-Selbsttest“ auf dem Tisch im Rathausfoyer aus. Paare können ermitteln, wie bei ihnen die Verteilung der Care Arbeit aussieht. Die Ausstellung ist bis zum 5. März während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Annika Pech bietet auch begleitete Führungen für Jugendgruppen oder Schulkassen an. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04351/710160.