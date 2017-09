Entspannte Gäste – aufregende Filme

vergrößern 1 von 6 1 von 6









von Arne Peters

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:33 Uhr

Es war mal wieder eine sehr familiäre Atmosphäre: Filmemacher und Ehrenamtler waren gut drauf und genossen die Party nach der Preisverleihung am Samstagabend in der Stadthalle. Festivalleiter Dirk Steffens hatte seine Sache gut gemacht. Locker und humorvoll hatte er die für zwei Stunden angepeilte Veranstaltung moderiert und „nur“ um 40 Minuten überzogen. „Macht nichts“, sagten die Filmemacher. „War ja kurzweilig.“

Das lag nicht zuletzt daran, dass Steffens spontan die Jugendjury mit in die Preisverleihung einbezog und die Jugendlichen im Wechsel die Gewinner verkündeten. Diese plauderten locker aus dem Nähkästchen und erzählten so manche Anekdote vom Dreh unter Extrembedingungen. Als Steffens kurz vor Beginn der Veranstaltung sah, dass einige Sponsoren nicht erschienen war, veranlasste er, dass die Leute vor der Tür, die keine Eintrittskarte mehr ergattert hatten, die freien Plätze bekommen sollten. Also: Es war alles entspannt an diesem Abend, nur die Filme jagten den Puls in die Höhe.

Zum Beispiel die Produktion „Terra X: Eine Erde – viele Welten / Inseln“, die ein Tierverhalten zeigt, das die Welt noch nicht gesehen hat: Kaum schlüpfen auf den Galapagos-Inseln kleine Leguanbabys, müssen sie den ersten Sprint ihres Lebens hinlegen, weil sich schon Dutzende von Nattern auf sie stürzen, die in den Felsspalten rundherum lauern. „Es ist die wohl erfolgreichste Naturfilmszene aller Zeiten“, sagte Festivalleiter Dirk Steffens. „Auf Youtoube hat sie mittlerweile 12 Millionen Aufrufe.“ Deshalb hat sich die Jury entschlossen, einen Sonderpreis dafür auszuloben.

Entgegengenommen hat den Preis der britische Kameramann Paul Stewart. Und hier schloss sich der Kreis, denn Stewart kam zum Naturfilm, weil er als Kind einst den Heinz-Sielmann-Film „Galapagos – Wunder der Schöpfung“ sah und von den Aufnahmen sofort gefesselt war. Die Filme des Naturfilm-Pioniers sind durch die Sielmann-Stiftung ein fester Bestandteil des Green-Screen-Festivals. Mittlerweile war Stewart mehrere Male auf den Galapagos-Inseln und kann sich als Nachfolger Sielmanns sehen.

Während auf den Galapagos-Inseln die Natur unnachgiebig zuschlug, tat es während des Festivals an anderer Stelle der Mensch. Seit den 80er-Jahren gibt es in Polen nämlich wieder eine Wisent-Herde. Ein besonders harmloser Büffel aus dieser Herde ist in Polen mittlerweile so berühmt wie einst Eisbär Knut in Deutschland. In der vergangenen Woche schwamm er über die Oder und überlebte nur drei Stunden: In Deutschland wurde der Büffel von einem Jäger erschossen. Genau diese Herde hatten auch Almut und Christoph Hauschild vor der Linse. Sie gewannen mit dem Eröffnungsfilm „Wilde Ostsee – Von Dänemark bis Lettland“ den Nordischen Naturfilmpreis.

Den sh:z-Publikumspreis beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen hat in diesem Jahr der Film „Terra X: Eine Erde – viele Welten / Der Dschungel“ gewonnen. „Es war so knapp wie noch nie“, sagte sh:z-Kulturchef Martin Schulte. 3351 Besucher haben sich die drei Filme angesehen, die im Juli und August an 14 Standorten des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages gezeigt wurden – 10 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. „Nur 100 Stimmen liegen zwischen dem ersten und dem dritten Platz.“ Als bemerkenswert nannte er die Durchmischung der Besucher: Rund 1200 Kinder waren dabei – etwa ein Drittel aller Besucher.