Sönke Rix, Johann Wadephul : Entsetzen über das AfD-Ergebnis

von Gernot Kühl

erstellt am 24.Sep.2017 | 22:08 Uhr

Eckernförde | Dichtes Gedränge in der Altstadtkneipe Jever Stübchen, Stammkneipe des SPD-Bundestagsabgeordneten Sönke Rix und an diesem Abend Wahlparty-Treff der SPD Eckernförde. Mittendrin „Gastgeber“ Sönke Rix. Während die Genossen an den Tischen der ersten ARD-Prognose um 18 Uhr entgegenfieberten, hatte er schon um 17.41 Uhr von Infratest Dimap eine schlimme Botschaft auf seinem Handy: Absturz der Großen Koalition aus Union und SPD und 15 Prozent für die Rechtspopulisten der AfD. Das sitzt, trifft die Sozialdemokraten ins Mark. Mit Leichenbittermiene nahmen Sönke Rix, EU-Abgeordnete Ulrike Rodust, SPD-Ortsvorsitzende Petra Neumann und Co. dann die ersten TV-Prognosen zur Kenntnis: SPD nur knapp über 20 Prozent, die AfD über 13 Prozent und auf Anhieb drittstärkste politische Kraft. Fassungslosigkeit, Totenstille im Jever, nur hinterm Tresen wurden die Bestellungen abgearbeitet und Chili con carne für alle serviert.

Sönke Rix wird trotz des desaströsen Ergebnisses für die SPD von knapp über 20 Prozent im nächsten Bundestag vertreten sein. Zwar nicht als Direktkandidat des Wahlkreises Rendsburg-Eckernförde – den sein CDU-Kontrahent Johann Wadephul aus Molfsee zum dritten Mal in Folge gewonnen –, aber als Zweitplatzierter über die SPD-Landesliste. Auch Wadephul kann mit dem CDU-Ergebnis nicht zufrieden sein – dennoch: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde habe sich erneut als Hochburg der CDU erwiesen, so Wadephul. Er führte das darauf zurück, „dass wir hier eine Politik der Mitte machen“. Die CDU Rendsburg-Eckernförde stehe nicht für markige Worte, sondern für eine pragmatische Politik. Das habe sie auch in der Flüchtlingskrise bewiesen. Man habe dazu beigetragen, dass die Probleme vor Ort gelöst werden konnten. Aus Sicht Wadephuls sei dies auch einer der Gründe, warum die AfD hier schlechter abgeschnitten habe als im Bundesschnitt.

Neben Wadephul wird sich auch sein SPD-Bundestagskollege aus Eckernförde, Sönke Rix, weiter für den Wahlkreis einsetzen können. Zwölf Jahre hat der mit 41 Jahren noch junge familienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion schon auf dem Buckel, vier weitere werden nun dazukommen. „Die Große Koalition ist ganz klar abgewählt worden, wir werden in die Opposition gehen“, sagte Rix. Die Arbeit der SPD sei in der Großen Koalition von den Wählern nicht gewürdigt worden. Die SPD habe ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie mitregiere und es schwer gewesen sei, als kleinerer Koalitionspartner den Wählern das eigene Profil zu vermitteln. „Wir müssen unsere Glaubwürdigkeit zurückerobern“, forderte Rix. Er sei „sehr enttäuscht“, sprach von einer „der bittersten Stunden der Sozialdemokratie“. Mit diesem AfD-Ergebnis habe man nicht gerechnet, insgesamt habe man die AfD wohl unterschätzt. Dennoch sei ihm deren ergebnis „unerklärlich“. „Wir sind uns noch gar nicht bewusst, was da passiert ist“, so Rix. Er deutete aber auch leichte Kritik am Kurs der SPD an. Man habe „inhaltlich nicht alles richtig gemacht“, auch den Spitzenkandidaten Martin Schulz wollte er da nicht ausnehmen. Bei aller Notwendigkeit der Gerechtigkeitsdebatte seien die Argumente für die Zukunftsthemen, die Modernität und den Fortschritt zu spärlich und zu spät gekommen.