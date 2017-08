Ensemble Reflexion K spielt „11 Echoes of Autumn“

Nach „Oceans and Earth“ präsentiert das Ensemble Reflexion K am Sonnabend, 16. September, um 20 Uhr in der St. Nicolai-Kirche Eckernförde mit „11 Echoes of Autumn“ ein Programm über die Zeit und damit den zweiten Teil seines „Naturprojektes“. Zu hören sein werden Werke von Gérard Grisey, Gerald Eckert und abermals von Pierre Boulez und George Crumb, mittlerweile fast allesamt „zeitgenössische Klassiker“ für die Besetzung Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier und Percussion.

Ausführende sind das Ensemble Reflexion K mit Beatrix Wagner (Flöte), Joachim Striepens (Klarinette), Martin von der Heydt (Klavier), André Wittmann (Percussion), Vera Schmidt (Violine), Burkart Zeller (Violoncello) und Gerald Eckert (Leitung). Gespielt werden die Stücke Dérive (1984) von Pierre Boulez für Flöte, Klarinette, Vibraphon, Klavier, Violine und Violoncello, Talea (1986) von Gérard Grisey für Flöte, Klarinette, Klavier, Violine und Violoncello, Gefaltetes Moment (1997/98) von Gerald Eckert für Flöte, Klarinette, Percussion, Violine und Violoncello sowie 11 Echoes of Autumn (1966) von George Crumb für Flöte, Klarinette, Violine und Klavier.

Karten gibt es im Vorverkauf im Kundencenter der Eckernförder Zeitung, Kieler Str. 55, sowie an der Abendkasse.











erstellt am 28.Aug.2017 | 18:35 Uhr