„Engelsgarten“ auf Fleckebyer Friedhof erfährt große Unterstützung

von Stefan Gerken

04. November 2020, 10:46 Uhr

Fleckeby | Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die bereits vor der Geburt verstorben sind. Für die Familien dieser Kinder eine kaum zu ertragende Tragödie, die mit viel Schmerz und Trauer verbunden ist. Um diesen Familien ein wenig Trost zu schenken, hat der Friedhof in Fleckeby einen eigenen Bereich für die Sternenkinder geschaffen und durfte sich jetzt über finanzielle Unterstützung freuen.

Friedhofswärter Matthias Tramm schuf eine Fläche in Herzform – dem sogenannten „Engelsgarten“. Hier wird allen betroffenen Eltern die Möglichkeit geben, Totgeburten oder verstorbene Frühgeburten kostenfrei und würdevoll zu bestatten. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Religion oder welcher Gemeinde die Eltern angehören. Um das Projekt weiter voranzutreiben und Tramm bei der Gestaltung und Verschönerung mehr Möglichkeiten zu bieten, sammelten die Organisatoren des „Signal-Iduna-Cup“, einem Hallenfußballturnier ausgerichtet von der SG Eckernförde/Fleckeby, jetzt Spenden. 950 Euro sowie zwei Rosenstämme kamen zusammen und wurden am Sonntag am „Engelsgarten“ übergeben. „Es war toll zu sehen, welch großen Zusammenhalt es in der SG Eckernförde/Fleckeby gibt“, sagte Stephan Petersen, Spieler und Mitglied des Organisatoren-Teams des Fußball-Cups. Aus nahezu allen Mannschaften der SG gab es die Bereitschaft, für das Projekt auf dem Fleckebyer Friedhof zu sammeln.

Der Kontakt zu Tramm war dabei eher zufällig beim letzten Heimspiel der Verbandsliga-Mannschaft der SG zustande gekommen, als der Friedhofsgärtner mit Michael Kroh von der Generalagentur der Signal Iduna in Fleckeby ins Gespräch kam und vom „Engelsgarten“ berichtete. Schnell stand für Kroh und seine Mitstreiter fest, dass dieses Projekt unterstützt werden soll.

Margarete Salzburg, die Vorsitzende des Friedhofausschusses, war bei der Spendenübergabe vor Ort und freute sich über den Zuspruch der Fußballer und Fußballerinnen. „Wir sind auf Spenden angewiesen um diesen besonderen Ort für die Familien der Sternenkinder weiter zu gestalten“, sagte Salzburg. Eine Ablagefläche für Blumen, Kuscheltiere oder Kerzen sowie eine Statue oder ein Bildnis, welches zur Thematik der Sternenkinder passt, wäre noch wünschenswert. „Wir freuen über jede noch so kleine Hilfe“, sagte Salzburg, die weiß, dass eine geschmackvolle Statue deutlich über 1000 Euro kosten wird.

„Es ist so wichtig einen Ort zu haben, an dem man Abschied nehmen kann“, erklärte Salzburg, die hofft, dass die Unterstützung für dieses Projektes weitergeht. Sie und Matthias Tramm waren von der Hilfsbereitschaft der Fußballer begeistert. „Ich bin echt sprachlos, wie schnell es mit der Unterstützung geklappt hat“, sagte Tramm, der auch schon Zusagen für einen Rosenbogen und eine Holzbank von weiteren Unterstützern bekommen hat.

● Wer den „Engelsgarten“ auf dem Fleckebyer Friedhof unterstützen will, kann das tun. Es gibt ein Spendenkonto, auf das Beträge aller Art eingezahlt werden können. Wer gezielt für den „Engelsgarten“ der Sternenkinder spenden möchte, sollte die Spende auch mit „Engelsgarten“ benennen. Spenden ohne Benennung kommen dem Friedhof zugute.



IBAN Spendenkonto:

DE21520604107706404120