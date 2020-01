Sternsinger in Gettorf : Engel begehrter als Könige

Heute starten erstmals die Sternsinger von der St.-Jürgen-Kirche Gettorf aus.

Avatar_shz von shz.de

10. Januar 2020, 15:43 Uhr

Gettorf | Heute starten von der St.-Jürgen-Kirche Gettorf aus erstmals Sternsinger aus Gettorf und Umgebung, um den Menschen, die sie eingeladen haben, den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu bringen und Weihnachtslieder zu singen.

Die 49 Kinder und Jugendlichen besuchen als Heilige Drei Könige und Engel verkleidet insgesamt 27 Haushalte in Gettorf, Schinkel, Revensdorf, Altenhof und Tüttendorf und sammeln Spenden für Kinderhilfsprojekte im Libanon. Die Idee, bei der eigentlich katholischen Aktion mitzumachen, hatte Kantorin Julia Uhlenwinkel. 34 der Sternsinger sind Mitglieder des Kinder- oder Jugendchors der Kirchengemeinde, die beide von Julia Uhlenwinkel geleitet werden.

Nona (6) macht mit, „weil ich es toll finde“ und Klara (6), „weil ich gerne singe und damit alle Menschen Frieden haben“. Victoria (7) ist „froh darüber, dass ich mitmachen kann“. Die drei Mädchen sind Mitglied im Kinderchor. Friedrich (6) findet „es schön, dabei zu sein und weil ich den Kindern im Libanon helfen möchte.“

Damit die Heiligen Drei Könige und die Engel gut vorbereitet ihren Weg antreten können, haben sie sich bei einem Projekttag darauf vorbereitet. Im Musiksaal wurden die Lieder geübt, die an den Haustüren gesungen werden. Im Schlosskino gab es einen Film über den Libanon und die Projekte, die mit den Gaben der Sternsinger gefördert werden sollen. In der Sternenwerkstatt wurden die Sterne gebastelt und in den königlichen Umkleideräumen Kostüme verteilt. Bei den Mädchen war die Rolle des Engels viel beliebter als die des Königs. So mussten sich einige künftige Sternsängerinnen in ihr Schicksal des „Königs“ fügen.

Die Idee vom Dreikönigssingen in Gettorf kam von Andrea-Ulrike Durani, einer Lehrerin der Parkschule, die sie an die Gettorfer Kantorin herantrug. Daraufhin besuchte Julia Uhlenwinkel im Vorjahr mit einigen Kinderchormitgliedern den Workshop bei der Sternsingeraktion in der St. Bonifatius-Gemeinde in Kronshagen. „Von dort aus haben wir mit erfahrenen Sternsingern aus Dänischenhagen unter Anleitung von Miriam Laufs einige Häuser in Gettorf besucht. Das hat so viel Freude gemacht, dass ich mir gedacht habe, wir könnten das auch hier vor Ort ausprobieren. Dass sich so viele anmelden, habe ich nicht gedacht und auch nicht erwartet“, so Uhlenwinkel.

Das Dreikönigssingen findet zum 62. Mal statt. Das aktuelle Motto lautet „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Die Sternsinger schreiben den Segen mit Kreide über die Haustür oder hinterlassen ein entsprechendes Klebeband. Das Dreikönigssingen ist eine gemeinsame Aktion des katholischen Kindermissionswerkes Sternsinger und des Bundes der Katholischen Jugend. Bei der Sternsingeraktion 2019 wurden nach Angaben der Veranstalter mehr als 50 Millionen Euro gesammelt.