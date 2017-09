Energie- und Bautage in der Stadthalle

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Sep.2017 | 17:47 Uhr

Die Themen Energiesparen und Klimaschutz sind aktuell so stark wie nie im gesellschaftlichen Bewusstsein präsent. Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten stoßen diese Themen auf ein breites öffentliches Interesse. Verbraucher können sich im Rahmen der „Energie- und Bautage“, die am 9. und 10. September von jeweils 10 bis 17 Uhr in und vor der Stadthalle stattfinden, umfassend informieren, der Eintritt ist frei. Neben den innovativen Produkten selbst stehen auch Beratungen hinsichtlich der Finanzierung und Voraussetzungen für deren Umsetzung im Fokus. Investitionsvorhaben von der Wärmedämmung über die Modernisierung der Heizungsanlage bis hin zur Installation von Solar- oder Photovoltaikanlagen werden meist mit regionalen Unternehmen realisiert.

Die Messe bietet eine Informationsplattform für Jeden, ob Neubauinteressierter, Bauherr, Renovierer, Sanierer oder Mieter. Es gibt zahllose Möglichkeiten, Sanierungsmaßnahmen durchführen zu lassen und regenerative Energien zu nutzen. Schwer ist es da, die richtige Entscheidung zum passenden Zeitpunkt zu treffen. „Genau deshalb bietet die Messe eine perfekte Informationsplattform. Durch den persönlichen Kontakt zwischen Besucher und Aussteller und das breite Angebot wird jeder umfassend beraten“, sagt Birgit Zwicklinski, Projektleiterin der Messe. „Die Messe konzentriert das Angebot der Region in einer Plattform frei nach dem Motto: aus der Region, für die Region“. Zu den Messethemen gehören beispielsweise zukunftsorientiertes Bauen, Renovieren, Sanieren, ökologische Baustoffe, Dämmung der Gebäudehülle und der Innenräume, Nutzung regenerativer Energien, moderne Heiztechnik, nachhaltige Ideen zur Verbesserung des Wohnklimas und viele andere. Besonders das Thema Sicherheit ist in der Vergangenheit stärker in den Fokus gerückt. Daher wird es in diesem Jahr das Sonderthema „Einbruchschutz“ geben.



E-Mobilität: Fortbewegung der Zukunft?!



Auch Elektromobilität ist stetig wichtig werdendes Thema. Die Stadtwerke Eckernförde, auch in diesem Jahr wieder Messepartner, werden auf den Energie- und Bautagen unter anderem über die neuen Ladesäulen („E-Tankstellen“) für Elektrofahrzeuge informieren. Autohäuser werden zudem aktuelle Modelle von E-Autos präsentieren – Testfahrten und Beratung inklusive. Dass E-Mobilität auch für kurze Strecken ein Thema ist, kann man sich anhand von Pedelecs und E-Fahrrädern vor Ort erklären lassen – und ebenfalls testen.

Erstmalig werden sich Betriebe aus dem Heizungs- und Sanitärbereich aus Eckernförde gemeinsam auf einer Sonderfläche präsentieren. Die Firma Vaillant präsentiert ein „Gläsernes Blockheizkraftwerk“ (BHKW). Dort kann man sich direkt von Experten die Funktionsweise und die die Vorteile erklären lassen.

Abgerundet wird die Messe an beiden Tagen mit einem aktuellen und informativen Vortragsprogramm, bei dem es um sowohl „Energieautarkie für Wohngebäude“, Energetisches Sanieren“, „Innovative und dezentrale Photovoltaiksysteme“ und Ökologische Dämmstoffe“ gehen wird, als auch um „Geförderte Ladesäulen für E-Autos“ und Demonstrationen rund um das Thema Einbruchschutz.

