Ende einer Kreuzfahrtsaison

von Michael Kuhr

10. Oktober 2019, 18:16 Uhr

Kiel | Zum letzten Mal in dieser Kreuzfahrtsaison durchquerte das Kreuzfahrtschiff „Pacific Princess“ den Nord-Ostsee-Kanal. Das unter der Flagge der Bermudas fahrende Kreuzfahrtschiff der US-Reederei Princess Cruises schleuste am Sonnabendmorgen aus Stockholm kommend ein und nahm im Anschluss Kurs auf Brunsbüttel. Das 181 Meter lange Kreuzfahrtschiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 18 Knoten. Für das Wohl von bis zu 658 Passagieren ist eine Crew von bis zu 358 Personen im Einsatz. Die Pacific Princess wird nach Angaben der Reederei im kommenden Jahr in Alaska stationiert werden, um dann im Herbst die Südsee zu befahren.