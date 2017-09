Jubiläum : Empfang und Fest: Winnemarker DRK blickt auf 50 Jahre zurück

vergrößern 1 von 2 Foto: Steinmetz 1 von 2

von Dirk Steinmetz

erstellt am 19.Sep.2017 | 06:28 Uhr

Winnemark | Auf ein halbes Jahrhundert blickt der DRK-Ortsverein Winnemark in diesem Jahr zurück. Am 21. April 1967 wurde der Ortsverein gegründet, am Sonnabend, 30. September, wird das Jubiläum mit einem Fest in Karlsburg 25 in der Halle gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr. Bis 15 Uhr haben der Vorstand und die Helfer ein buntes Programm vorbereitet. Neben Sektempfang, Imbiss, Kaffee und Kuchen und offiziellen Grußworten wird das DRK-Jugendrotkreuz Eckernförde für den musikalischen Rahmen sorgen. Es wird um Anmeldung bis zum 23. September gebeten (siehe Textende).

Bei der Gründungsversammlung vor über 50 Jahren wurden 27 Mitglieder aufgezählt. Unter ihnen zahlreiche Ehemänner. Sie mussten später ausscheiden, nachdem der Verein beschlossen hatte, dass es keine männlichen Mitglieder geben soll, erinnert sich Irmtraut (Irmi) Laffrenzen. Sie ist eine von drei Gründungsmitgliedern, die noch in Winnemark zu Hause ist. Dies sind neben ihr Ruth Svenson und Irma Asmussen, wie Doris Moese berichtet. Sie hatte den Vorsitz des Ortsvereins 2004 von Sigrid Kühl übernommen und im Februar 2017 an Kathrin Minners abgegeben.

Der Ursprung des Ortsvereins geht auf eine Gruppe Damen zurück, die engen Kontakt zum Kinderheim in Sundsacker pflegten. Dieser Kreis bastelte Sachen, strickte Kleidung, nähte Puppenzeug und stopfte Socken. Aus diesem „Handarbeitskreis“ ging dann der Ortsverein hervor. Zur ersten Vorsitzenden wurde Gisela Einfeld gewählt. 1970 wurde sie von Wilhelmine (Helmi) Blunck abgelöst. Sie führte das Amt bis 1978.

Von Anfang an richtete der Ortsverein Blutspendetermine und Seniorenkaffee-Nachmittage aus. Noch heute werden zwei Spendentermine im Jahr organisiert, ergänzt Minners. Allerdings sinkt die Zahl der Spender. Früher gab es immer über 100, in der Spitze 110 Spender, wie sich Anja Kübler erinnert. Neben der Seniorenarbeit mit Ausflügen, Festen und Basaren zu Ostern und zu Weihnachten, wo Gebasteltes verkauft wurde, wurden weitere Sparten gebildet.

Schon Anfang der 70-er Jahre sammelte Christa Klein Kinder um sich und bildete einen Kinderchor, der bei Seniorennachmittagen und Festen auftrat, denkt Klein gerne zurück. Zu den besten Zeiten zählte die Gruppe 30 Kinder. Sie ist inzwischen aufgelöst. Auch für die Großen organisierte Klein einen Chor. Im September 1983 übte eine Gruppe Mitglieder für ein DRK-Fest. Daraus wurde der Singkreis im DRK, der erst 2016 endete. Zum festen Aufgabenspektrum des DRK gehörten auch die Straßensammlungen, aus deren Erlösen die Arbeit für die Mitmenschen mitfinanziert wurde. Das ehrenamtliche Engagement stand früher wie heute im Mittelpunkt. Allerdings wird die Arbeit von immer weniger aktiven Mitgliedern erbracht. Das hatte schon zur Folge, dass es keine Bezirksdamen mehr gibt. Aufgrund datenschutzrechtlicher Belange liegt dem Ortsverein auch keine Liste mit Geburtstagen der Mitglieder mehr vor. „Wer uns einlädt, den besuchen wir aber gerne“, meint Julia Godbersen, die als neue zweite Vorsitzende aktiv ist. Um den Kontakt unter den Mitgliedern mehr zu fördern, möchte der Vorstand ab 2018 in jedem Quartal eine Veranstaltung oder eine Versammlung anbieten, berichtet Kübler von neuen Ideen. Bereits erfolgreich gestartet war im Vorjahr das „Candle-Light-Treffen“ mit Punsch und geselligem Treffen in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr ist es für den 15. November ab 17 Uhr hinter dem Victoria geplant. Festhalten will der Ortsverein auf jeden Fall an den Radtouren im Sommer und Ausflugsfahrten ins „Blaue“. Für Ideen und Anregungen ist der Vorstand immer offen. Dabei sind neue Mitglieder immer willkommen. So liegt die Zahl der Mitglieder bei nur noch rund 70. Vor zehn Jahren waren es noch rund 90. „Es ist wie in vielen Vereinen, das Interesse lässt nach“, stellt Minners fest.

Anmeldung für die 50-Jahrfeier bis 23. September bei Julia Godbersen (Tel. 0173/202 30 56, juliaberit@icloud.com) oder bei Antje Gloge (Tel. 904644/97 30 11, antje.gloge@gmx.de)