Eltern fordern mehr Schutz beim Überqueren der Straße

Ist der Schulweg für die Gudewerdtschüler sicher genug? Eine Verkehrsschau soll Aufschluss geben

von Gernot Kühl

25. September 2018, 09:32 Uhr

Gernot Kühl Müssen die morgens in die Schulen strömenden und am frühen Nachmittag abwandernden Gudewerdtschüler beim Überqueren der Schleswiger Straße besser geschützt werden? Zwei Elternvertreterinnen meinen ja. Die Schulelternbeiratsvorsitzende, Carola Bebensee, und die Elternsprecherin der Klasse 6c, Silvia Walther, haben die Einwohnerfragestunde der Ratsversammlung am Montagabend genutzt, um auf die aus ihrer Sicht bestehende Gefährdung der vielen Fahrschüler beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Weg von und zur Bushaltestelle hinzuweisen.

Insbesondere zu den Stoßzeiten morgens zwischen 7.30 und 7.45 Uhr und um kurz vor 13 Uhr sehen die beiden Elternvertreterinnen Handlungsbedarf, um vorbeugend Unfälle auf dem Schulweg zu verhindern. „Ganz schlimm“ sei es um kurz vor 13 Uhr, wenn viele Schüler auf dem Weg zur Bushaltestelle die Schleswiger Straße überqueren müssten. Zwar sei der Straßenabschnitt zwischen dem Gebäude der Kriminalpolizei und der Schulzufahrt Johann-Hinrich-Fehrs-Weg als Tempo 30-Zone ausgewiesen, dennoch würde dort häufig schneller gefahren, hatten die Elternvertreterinnen berichtet. Da morgens auch Schüler von außerhalb von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht und dort kurz auf der Straße halten würden, käme es immer wieder zu unübersichtlichen Situationen. „Das ist für uns ein riesengroßes Problem“, sagte die Schulelternbeiratsvorsitzende, die sich Verbesserungen wünscht. Man habe auch einen Brief an die Stadt geschrieben, aber keine Antwort bekommen.

Das wollte Bürgermeister Jörg Sibbel nicht hinnehmen. „Dem muss ich widersprechen, wir haben auf den Brief reagiert.“ Und zwar mündlich, wie Ordnungsamtschef Klaus Kaschke anschließend ausführte. Man habe die Schleswiger Straße zur Gemeindestraße heruntergestuft und den Bereich als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Es sei alles mit dem früheren Schulleiter besprochen worden, und es kein weiterer Gesprächsbedarf signalisiert worden. Bisher habe man keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen gesehen.

Das könnte sich eventuell ändern. Denn Klaus Kaschke versprach den Elternvertreterinnen, das Thema bei der nächsten Verkehrsschau mit der Polizei zu besprechen und sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Die Einrichtung von Zebrastreifen oder Bedarfsampeln sei allerdings an ein bestimmtes durchschnittliches Fußgängeraufkommen gebunden, und das werde an dieser Stelle trotz der Spitzenzeiten nicht erreicht.