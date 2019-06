Ella Janes singt im Awo-Haus in Gettorf

von Redaktion Eckernförde

05. Juni 2019, 15:52 Uhr

Gettorf | Am Freitag, 7. Juni, kommt Sängerin Ella Janes für ein kleines Konzert um 20 Uhr nach Gettorf ins Haus der AWO (Kieler Chaussee 24). Ella Janes ist eine englische Folksängerin, in deren Musik auch Einflüsse von Simon & Garfunkel sowie Francoise Hardy zu erkennen sind, wie auch die Simple Minds, die sie schon begleitete. Der Verein wohlderkultur für Familien in Gettorf lädt dazu ein. Der Eintritt ist frei, es wird am Schluss der Hut herum gereicht. Getränke gibt es auch.