Elija Avital singt und spielt am 5. Mai in St. Nicolai

von Gernot Kühl

24. April 2019, 15:29 Uhr

Eckernförde | Elija Avital singt am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche „Lieder aus der Seele und biblische Geschichten frei aus dem Herzen“. Der Vorverkauf hat begonnen. Elija Avital singt auf Hebräisch zeitgenössische israelische Chansons und Balladen, die er ins Deutsche übersetzt. Die Karten gibt es für 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr im EZ-Ticketcenter, Kieler Straße 55, und für 18 Euro an der Abendkasse.