Bürgerempfang im Rathaus : Elf neue Ehrennadeln fürs Ehrenamt

Die Stadt Eckernförde hat am Donnerstagabend elf Ehrenamtler mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Sie haben vorbildliche ehrenamtliche Arbeit geleistet.

von Gernot Kühl

16. März 2018, 06:02 Uhr

Eckernförde | „Die heute ausgezeichneten Persönlichkeiten zeigen, wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement sein kann. Jeder von ihnen hat seinen persönlichen Beitrag zur Gestaltung des sozialen und kulturellen Lebens in unserer Stadt geleistet. Hierfür danke ich im Namen der Stadt Eckernförde, wie auch persönlich, sehr herzlich.“ Bürgervorsteherin Karin Himstedt hat gestern Abend gemeinsam mit Bürgermeister Jörg Sibbel elf engagierte Mitbürger mit der Ehrennadel der Stadt Eckernförde ausgezeichnet. „Sie gehören zu den etwa 40 Prozent der Bürger über zehn Jahren in Deutschland, die sich ehrenamtlich bzw. freiwillig engagieren“, so Himstedt. Im Schnitt wende jeder Ehrenamtliche pro Tag zwei Stunden und sieben Minuten für den ehrenamtlichen Einsatz auf. „Sie leisten nicht nur einen Dienst an Ihren unmittelbar Nächsten, sondern bauen auch mit an dem Fundament, auf dem wir alle stehen.“ Auch in Eckernförde seien in nahezu allen Lebensbereichen ehren¬mtlich Tätige anzutreffen. Auch das ehrenamtliche Engagement Einzelner zum Beispiel in der Nachbarschaftshilfe dürfe dabei nicht übersehen werden. „Gerade diese Aktivitäten sind für hilfsbedürftige Menschen von unschätzbarem Wert. Häufig bedarf es lediglich kleiner Gesten oder Handreichungen, um eine große Wirkung zu erzielen.“

Alle Ehrennadelträger engagierten sich freiwillig für eine gute Sache und „tun etwas, was für unsere Stadt und somit für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist. Sie tragen dazu bei, dass das Leben in unserem Eckernförde ein Stück lebens- und liebenswerter ist“, sagte die Bürgervorsteherin. Seit der Einführung dieser Ehrung im Jahre 2001 seien bislang 176 verdiente Persönlichkeiten für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet worden – elf weitere aus den Bereichen Sport, Soziales und Gewerkschaft sowie Tradition, Gesellschaft, Umwelt- und Naturschutz kämen nun dazu. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von Claudia Piehl. Alle Teilnehmer trugen sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt ein.

Sport

>Michael Babka (EMTV): Er hat die Tischtennissparte mit aufgebaut. Michael Babka war Spieler, Jugendsprecher, 2. Spartenleiter und D-Lizenz-Trainer. Sportlicher Höhepunkt war die Kreismeisterschaft, die er im Einzel und im Doppel errungen hat. 2007 wechselte Babka von der Tischtennis- in die Badminton-Sparte, in der er sportlicher Leiter ist und dem Vorstand angehört. Außerdem ist er Fachmann in Sachen Datenschutz und EDV-Ausstattung in der Geschäftsstelle.

>Eberhard Maaß (EMTV): „Mister Volleyball“ – seit 1990 ist er als Spieler aktiv, stieg 1993 als Jugendtrainer ein und übernahm zwei Jahre später die Damen- und Herrenmannschaft, dort sogar als Spielertrainer, und übt beide Funktionen bis heute mit großem Erfolg aus. Zweimal stiegen seine Teams in die Regionalliga auf, mit der U21 wurde „Hardy“ Maaß 2008 Landesmeister, vor wenigen Tagen ebenfalls mit dem U20-Team. Seit 2000 ist Maaß Leiter der Volleyballsparte und Vorbild für viele Spieler und Trainer beim EMTV.

>Sabine Manß (Segelclub):

Sie verbindet Praxis und Theorie des Segelns in besonderer Weise. Sabine Manß arbeitet seit Anfang der 1990er Jahre im Team des Obmannes für Schulung und Prüfung mit und hat die Kurse danach bis 2009 selbst geleitet. Sie verhalf damit jährlich 20 Seglern zum Sportbootführerschein-See und Sportbootführerschein-Binnen. Alle drei Jahre gab sie den Kursus „Sportküstenschifferschein“. Sie arbeitet seit 2009 im Vorstand mit, derzeit als Schriftwartin. Drei Jahre lang oblag ihr die Wettfahrtleitung, 2003 hat Sabine Manß die Weltmeistermeisterschaft in der Klasse der „2.4 mR“ mitbetreut.

>Michael Mohr (ESV): Seit 28 Jahren steht Michael Mohr als Schiedsrichter auf den Fußballplätzen im Kreis Rendsburg-Eckernförde – für den ESV, Eckernförde IF und SC Borby 97. Er hat Spiele auf Kreis- und Bezirksebene gepfiffen und war in der Schleswig-Holstein-Liga als Schiedsrichterassistent aktiv. Zu seinen Highlights gehört die Teilnahme am Halbfinale des SHFV-Pokals. 1997 gründete Mohr den Sport Club Borby 97 mit, dessen Vorsitzender er bis 2005 war. Michael Mohr ist Schiedsrichter in der B-Klasse sowie Schiedsrichter-Pate, -Coach und -Beobachter im Kreis. Mohr wurde mit der goldenen Schiedsrichternadel des SHFV ausgezeichnet.





Soziales/Gewerkschaft

Tradition, Gesellschaft, Umwelt- u. Naturschutz

>Anke Braun (Beirat für Menschen mit Behinderung): „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Nach diesem Verfassungsgebot handelt Anke Braun und setzt sich für die Belange von Menschen mit Benachteiligungen ein. – und zwar schon seit 1994 im Förderverein Integrationsmodell F.E.I.N., der Motor für die Integrationsbewegung in Eckernförde war. 1996 veranstaltete der Förderverein erstmals im Kurpark das „Fest der Integration“, das seit 2011 „Eckernförde gemeinsam“ heißt. Braun engagierte sich im Beirat für Menschen mit Behinderung, der an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung Vorschläge zur Lösung von Problemen unterbreitet. Seit über vier Jahren ist sie die Vorsitzende und seit fünf Jahren ist Anke Braun zudem ehrenamtliche Helferin im jährlichen Ferienspaßangebot „Eck-Town-City“.>Adolf Jans (DGB Ortsverband Eckernförde): In seiner über 50-jährigen Gewerkschaftsarbeit hat sich Adolf Jans für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten eingesetzt. Von 1966 bis 1995 war er Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft Gartenbau, Landwirtschaft und Forsten, danach auch in der Nachfolgeorganisation „Bau, Agrar, Umwelt“ aktiv. Als Seniorenvorsitzender stand Jans dort von 2004 bis 2016 als Ansprechpartner zur Verfügung. In diesen Funktionen gehörte er von 1970 bis 2016 dem Vorstand des DGB-Ortsverbandes an. Jans hat für Mitglieder der Gewerkschaft Gartenbau, Landwirtschaft und Forsten nach Feierabend ehrenamtliche Lohnsteuerhilfe geleistet.>Horst Winkler (Sozialverband): Ein großes Herz für Menschen hat auch Horst Winkler. Er engagiert sich seit vielen Jahren beim Sozialverband und vertritt die Interessen der Mitglieder in Eckernförde und der Region als Beisitzer im Orts- und Kreisverband. Er hat die positive Entwicklung des Ortsverbandes Eckernförde mit vorangetrieben. Seit 2017 organisiert Winkler die monatlichen BBS-Spielenachmittage.

>Ingrid Deiters: Ihr Ziel ist der Schutz der Natur. Bereits seit 1989 führt Ingrid Deiters mehrmals jährlich chemische Analysen der wichtigsten Bäche und Gräben in Eckernförde durch: Schnaaper Au, Graben an der Preußerkaserne, Lachsenbach, Möhlwischbach, Schiefkoppelbach, Goosseezuläufe Sandkrug und Osterrade sowie die Teiche der Goosseewiesen. Mit einem Fahrrad und einem Analysekoffer ausgestattet, fährt Ingrid Deiters bei „Wind und Wetter“ zu den Messstellen. Dort erfasst sie Parameter wie ph-Wert, Carbonathärte, Gesamthärte, Temperatur, Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung, Ammonium, Nitrit und Nitrat, die maßgeblich für die Gewässergüte sind.



>Rüdiger Graf (Johannisloge „Leuchte am Strande“): Seit 1984 war Rüdiger Graf im Vereinsvorstand tätig und hat Leitungsämter in der Loge „Leuchte am Strande“ übernommen. Als Logenredner war er für Vorträge und Bildungsveranstaltungen verantwortlich, hatte sechs Jahre das höchste Amt der Loge als Vorsitzender Meister inne und war von 2010 bis 2017 stellvertretender Logenmeister. Seit 1999 nimmt Graf überregionale Funktionen im Bereich der Freimaurerei und somit die Interessen der Eckernförder Loge auf Landesebene wahr. Aufgrund seiner engen Beziehungen zu Dänemark hat er die Eckernförder Loge international in Skandinavien vertreten. Rüdiger Graf fühlt sich im besonderen Maße den Idealen der Freimaurer – Toleranz und Menschenliebe – verbunden.



>Kirsten Kleinfeld (Fotoclub): Sie gehört zum „Inventar“ des Fotoclubs Eckernförde, in dem die Mitglieder seit 35 Jahren auf Motivjagd gehen. 20 Jahre oblag Kirsten Kleinfeld die Organisation von Foto-Ausstellungen, sie hat sich als Schriftführerin engagiert und um die Pressearbeit gekümmert. Besonderes Highlight ist dabei das in der Eckernförder Zeitung veröffentlichte „Foto des Monats“. Aus den 62 Bildern, die es im Laufe des letzten Jahres bei den Monatswettbewerben unter die ersten drei Plätze geschafft hatten, wurden im Dezember die besten Fotografien gekürt und die Fotografen ausgezeichnet.



>Waltraud Tietze (Siedlergemeinschaft): Seit 20 Jahren leitet sie die Siedlergemeinschaft Eckernförde, eine der größten und aktivsten Gemeinschaften landesweit. Die Siedlergemeinschaft richtet Informationstage aus und richtet jährlich einen Vorgartenwettbewerb aus. Waltraud Tietze ist vielseitig engagiert. Sie organisiert die Ausleihung von Gartengeräten und kümmert sich um die Basare des Frauenkreises. Mit den Verkaufserlösen der Hand- und Bastelarbeiten werden Eckernförder Vereine und Hilfsorganisationen unterstützt. Sie war wesentlich am Aufbau und der Pflege der Patenschaft mit der Siedlergemeinschaft Berlin-Schmöckwitz beteiligt. Dreieinhalb Jahre war Waltraud Tietze Kassenwartin im Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. In diesem Jahr wird sie erstmals Spielenachmittage für ältere und alleinstehende Vereinsmitglieder organisieren. Aber auch in der Eckernförder Chorgemeinschaft von 1860 hat sich Waltraud Tietze über viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Vier Jahre lang war sie Vorsitzende und hat bis 2017 als Beisitzerin mitgearbeitet. 13 Jahre lang war sie Helferin beim DRK-Blutspendedienst.

