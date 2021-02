Digitale Anzeigen in Betrieb : Elektronische Anzeigetafeln: Jetzt wissen die Fahrgäste minutengenau, wann der Bus kommt

An fünf Bushaltestellen in der Gaehtjestraße, Reeperbahn und am ZOB/Bahnhof sind die digitalen Anzeigetafeln in Betrieb.

Eckernförde | Es ist soweit: Die fünf seit Längerem installiertem elektronischen Anzeigetafeln an den Haltestellen in der Gaehtjestraße, der Reeperbahn und am ZOB/Bahnhof sind in Betrieb. Die Fahrgäste der Busse im Stadtverkehr und Regionalverkehr an den genannten Hal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.