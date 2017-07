Einzigartig in der Welt: Daimler mit britischer Note

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

Geliefert wurde der Daimler Light Straight 8 Brookland Special, Baujahr 1936, in einer Holzkiste. Das war vor elf Jahren. Inzwischen ist aus dem Autowrack dank der leidenschaftlichen, mehrjährigen Arbeit seines Besitzers Ralph Prengel ein Juwel geworden. Der gelernte Flugzeugbaumeister und Oldtimerexperte hat das Unikat zusammen mit Werner Trapp und professioneller Zuarbeit von Spezialfirmen von der kleinsten Schraube bis zur Motorhaube restauriert. Der Ausnahme-Daimler mit britischem Aufbau ist während der 13. Eckernförde Classics am Wochenende in Eckernförde zu bewundern. Seite 7



von Gernot Kühl

erstellt am 21.Jul.2017 | 06:54 Uhr