Segeltörn : Einmal rund um den Atlantik

Bis zum Top hängen auf ihrem Boot 28 Gastlandflaggen, umkreist werden die Ankömmlinge von zahlreichen Yachten des Segelclubs Eckernförde (SCE), die extra zur Begrüßung bis nach Surendorf entgegenfuhren. Es sind die letzten Meter einer 13 590 Seemeilen langen Reise unter Segel, die am 17. Mai 2016 in Eckernförde begann und am Sonntag, 27. August 2017, um 16.59 Uhr nach insgesamt 467 Tagen zu Ende ging. Auf ihrer „Sturmschwalbe 53“, einem Stahlboot vom Typ Wibo mit 9,45 Meter Länge, hat sich das junge Seglerpaar Jule und Jan Lürkens seinen Traum von der Atlantikumrundung erfüllt.

„Herzlich willkommen“! „Schön, dass ihr wieder gesund zurück seid!“ Die Begrüßung am heimatlichen Steg war überwältigend. Der 1. und 2. Vorsitzende des SCE, Werner Trapp und Jupp Bolthausen, ließen es sich nicht nehmen, im Beisein von Verwandten, Freunden und zahlreichen Clubmitgliedern die Festmacherleinen persönlich anzunehmen. „Mit solch einer Begrüßung haben wir nicht gerechnet“, freute sich Skipperin Jule Lürkens. Sich der Endgültigkeit ihres Abenteuers beim Anblick der heimatlichen Küste bewusst, wären sie beim Einlaufen in die Eckernförder Bucht am liebsten umgedreht und weiter gesegelt, sagt die 30-Jährige, die ebenso wie ihr Mann förmlich vollgesogen mit Erfahrungen aus der großen weiten Seglerwelt in ihren Heimathafen zurückgekehrt ist. Die beiden jungen Segler sind bei ihrem Altantik-Trip über tiefblaues Wasser fernab jeglicher Küste gesegelt, hatten an Deck Besuch von fliegenden Fischen, haben meterhohe Wellen auf dem Atlantik heil überstanden, einen Sternenhimmel, der besser als jeder Kinofilm ist, gesehen und können von Inseln mit einsamen Buchten, türkisfarbenem Wasser und weißen Sandstränden berichten. „Wir haben viele interessante Leute kennengelernt, schon aus diesem Grund können wir nur jedem empfehlen, einfach loszusegeln“, antwortet Jan Lürkens auf die Frage, was am meisten beeindruckt hat.

An Bord herrschte Schichtbetrieb. Im Drei- Stunden-Rhythmus erfolgte die Wache auf See, regelmäßig wurde die Takelage alle zwei Wochen auf etwaige Schäden aufgrund der ständigen Bewegungen im Boot überprüft. Ungewohnt war anfangs die Rauheit des Atlantiks und die starken Gezeiten in Frankreich. Für die beiden schon seit Jahren auf dem Wasser heimischen Segler jedoch kein wirkliches Hindernis, haben sie doch schon in der Vergangenheit beim jährlichen Fahrtenseglerwettbewerb des SCE für die meisten angelaufen Länder und Häfen einen Preis bekommen. Vermisst haben sie am meisten ihre Familie, ansonsten eigentlich nichts, weil es so viel zu erleben und an jedem Tag Neues zu entdecken gab. Eine Kleinigkeit vermisste Jule rückblickend aber doch – Käse.

Nur wenige Tage verbleiben der Steuerberaterin und dem Schiffbauingenieur, um sich wieder an den Alltag in Deutschland zu gewöhnen. Dass sie bald, wenn der Urlaub endgültig vorbei ist, mit Strümpfen und Schuhen, langen Hosen oder Rock wieder im Büro sitzen wird, ist für Jule noch schwer vorstellbar, bestand doch die Bekleidung meist nur aus Shorts, T-Shirt und Flip-Flops.

Ein Buch werden sie nicht schreiben: „Da gibt es schon so viele, da müssen wir uns nicht mit einreihen“, sind sich beide einig. Einig sind sie sich aber auch, dass es nicht die letzte Reise war und sie irgendwann wieder lossegeln werden.