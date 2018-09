Aktionstag : Einen Tag lang Handball pur für Schinkels Grundschüler

Die 42 Kinder der Schinkeler Schule am Nord-Ostsee-Kanal lernten beim Grundschulaktionstag den Handballsport näher kennen.

von Yannick Kitzinger

17. September 2018, 16:10 Uhr

Sie passen sich den Ball zu, üben die richtige Wurftechnik oder prellen im Slalom durch einen Parcours aus kleinen Hütchen. Für die 42 Schinkeler Grundschüler standen gestern vier Stunden Handballtraining auf dem Stundenplan. Zum ersten Mal fand der sogenannte Handball-Grundschul-Aktionstag der Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal in Zusammenarbeit mit dem Gettorfer Turnverein statt.

„Wir wollen den Kindern zeigen, wie Handball funktioniert“, erklärt Margit Peretzke, Jugendbeauftragte der Handballabteilung des Gettorfer TV, die gemeinsam mit ihrem Co-Trainer Jan-Ole Stegemann (15) den Aktionstag leitete. „Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, der dann anschließend auch Lust hat, im Verein Handball zu spielen.“

Den Anfang machten die Dritt- und Viertklässler, die in den ersten zwei Stunden die Sporthalle für sich hatten. Anschließend stand dann das Training für die Schüler der ersten und zweiten Klasse auf dem Programm. „Ich muss sagen, dass ich wirklich überrascht bin, wie gut sich die Kinder mit dem Ball anstellen“, freute sich Peretzke.

Während die sechsjährige Pia bereits aktiv im Verein Handball spielt, trainierten Erik (7) und Sura (6) gestern zum ersten Mal mit den bunten Bällen. „Mir bringt der Handballtag viel Spaß. Vielleicht habe ich auch mal Lust, zu einem richtigen Training zu gehen“, sagt Erik. „Am besten gefiel mir das Spiel, bei dem wir die Hütchen umwerfen mussten.“ Bei der Übung sollte die Genauigkeit – aber auch das Teamwork – der Schüler trainiert werden. In zwei Mannschaften mussten die Kinder dabei aus gut zwei Metern Entfernung nacheinander vier kleine Pylonen von einem Sprungkasten werfen. Welches Team zuerst alle Hütchen umgeworfen hatte, war der Sieger.

„Wir wollen den Kindern mit dem Aktionstag zeigen, dass es auch abseits von Fußball ein breites Angebot an Sportarten gibt“, erklärt Schulleiterin Ulrike Knabe. Der Handballtag ist eine gemeinsame Initiative des Deutschen Handballbundes, des Handballverbands Schleswig-Holstein und seiner Mitgliedsvereine. Als nahester Verein hatte der Gettorfer TV daher den Kontakt zur Schinkeler Grundschule aufgenommen. Im November soll der Aktionstag dann auch am Schulstandort in Neuwittenbek stattfinden und im zweiten Halbjahr dann nochmals in Schinkel. „Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn der Tag in Zukunft regelmäßig stattfinden würde“, so die Schulleiterin.

> www.grundschule-am-nok.de