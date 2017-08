Kinderaugenkrebsstiftung : Eine Woche Auszeit – kostenlos

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

Eckernförde | Die sechsjährige Annabell Veth ist ein fröhliches Kind. Sie reitet gern, spielt Minigolf und fährt Fahrrad. Dass ihr ein Auge fehlt, merkt man gar nicht. Das Mädchen aus Altdorf bei Nürnberg macht mit ihren Eltern zurzeit eine Woche Urlaub in Eckernförde – kostenlos. Denn Jacqueline und Kevin Heide vom Strandhotel haben die ganze Familie für sieben Nächte eingeladen.

Dahinter steht Dietmar Ruhfus, der unermüdlich für die Kinderaugenkrebsstiftung kämpft. Seit 2013 macht er auf die Krankheit aufmerksam, von der bislang kaum jemand gehört hat. In den meisten Fällen muss das betroffene Auge entfernt und ein Implantat eingesetzt werden. Ruhfus klärt auf und sammelt unermüdlich Spenden für die Stiftung, die Kindern mit Augenkrebs und ihren Familien hilft. Über 100 000 Euro hat der Leiter der Sparkasse in Vogelsang in den vergangenen vier Jahren schon gesammelt. „Es ist aber ein Erfolg, der auf vielen Schultern ruht“, sagt er. Eine davon ist zum Beispiel die Familie Heide.

Dietmar Ruhfus hatte nämlich eine neue Idee: „Eckernförde ist wunderschön. Es wäre doch toll, wenn ein betroffenes Kind mit seiner Familie hier Urlaub machen kann.“ Also wandte er sich an Jaqueline Heide, die die Empfangsleitung im Strandhotel inne hat. „Ich wollte eigentlich nur ein Angebot einholen und hätte sonst versucht, den Aufenthalt über Spenden zu finanzieren“, so Ruhfus. Stattdessen bekam er zu hören: „Das machen wir so. Ohne Bezahlung.“ Ruhfus leitete das Angebot an die Kinderaugenkrebsstiftung in Düsseldorf weiter, die eine Verlosung startete. 165 Familien nahmen teil, Familie Veth gewann.

„Annabell war zweieinhalb Jahre alt, als uns ein weißer Schatten in einem Auge auffiel“, erzählt Mutter Katja. Ein Retinoblastom wurde diagnostiziert, das Auge wurde nur wenige Tage später entfernt und durch ein Glasauge ersetzt. „Wir haben uns natürlich Sorgen gemacht, ob sie später Rad fahren kann, weil sie Probleme mit dem räumlichen Sehen haben wird.“ Vater Benjamin machte sogar den Selbstversuch und fuhr eine Woche lang mit einem offenen und einem geschlossenen Auge zur Arbeit. Katja Veth: „Aber man merkt überhaupt nicht, dass Annabell ein Auge fehlt.“

Annabell selbst stört sich nicht an dem Glasauge. Sie macht alles, was andere Kinder auch machen. Sebastian Veth: „Der Arzt meinte, dass sie kein Panzerfahrer oder Pilot mehr werden, aber sonst alles machen kann.“

Über den gewonnenen Urlaub in Eckernförde freut sich die Familie sehr. Immerhin spart sie sich über 1100 Euro durch die Großzügigkeit der Familie Heide. „Wir sind froh, wenn wir auch mal etwas Gutes tun können“, sagt Jacqueline Heide. Nicht zuletzt kennen sie und ihr Bruder, Geschäftsführer Kevin Heide, Dietmar Ruhfus durch seine Tätigkeit in der Sparkasse schon lange. Kevin Heide: „Wir haben ein persönliches Verhältnis zueinander und es ist schön zu sehen, dass das Engagement auch ankommt.“

Familie Veth gefällt der Norden gut. St. Peter-Ording war schon einmal Urlaubsziel für sie, auch Timmendorfer Strand. Eckernförde kommt da wie gerufen. „Eckernförde ist sehr schön“, sagt Sebastian Veth. „Hier ist alles dicht beieinander. Wir fühlen uns sehr wohl hier.“ Strand, Wellenbad, Strandgolfanlage und OIC waren schon Ausflugsziele, es sollen noch Kiel, Hansapark, Nord-Ostsee-Kanal und der Gettorfer Tierpark folgen. Und beim Tag des offenen Stützpunktes waren sie – bei Bedarf immer betreut von Dietmar Ruhfus oder seinem Vater Wolfgang. Am Montag geht es wieder zurück – aber Eckernförde wird die Familie in guter Erinnerung behalten.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 25.Aug.2017 | 05:52 Uhr