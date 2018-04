Blaulichtmonitor : Eine Tote und acht Verletzte bei Motorradunfällen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Vier Unfälle mit Motorrädern wurden der Polizei im Kreisgebiet gemeldet. Einer davon verlief tödlich.

von Götz Bonsen

22. April 2018, 13:42 Uhr

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gab es an diesem Wochenende bislang vier Unfälle mit Motorrädern. Der schwerste davon ereignete sich am Sonnabend am frühen Nachmittag auf der B 203 in Groß Wittensee. Nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw stürzte die 52-jährige Beifahrerin des Motorrads auf die Fahrbahn und wurde von einem nachfolgenden Motorrad überrollt. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Beide Biker und die Beifahrerin des anderen Motorrads sowie der Fahrer des Pkw erlitten laut Polizei Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die B 203 blieb etwa vier Stunden lang gesperrt.

Zur gleichen Zeit kam es zu einem Unfall auf der K 32 bei Rodenbek am Westensee. Hier wurden zwei Personen bei einem Eigenunfall mit ihrem Motorrad ohne Fremdbeteiligung leicht verletzt. Die Verletzten wurden in eine Kieler Klinik eingeliefert, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Am frühen Abend stürzte ein 55-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der L 26 in Waabs. Auch er musste stationär behandelt werden.

Am Freitag um 20.16 Uhr war in Surendorf (Gemeinde Schwedeneck) ein Pkw bei einem Abbiegeversuch mit einem Motorrad zusammengeprallt. Der 42-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen am Knie. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?