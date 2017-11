Peter Harry carstensen bei den Landfrauen Hüttener Berge : Eine Torte für den Papst, ein Messer für den Prinzen

vergrößern 1 von 2 Foto: Hasler 1 von 2

Wie an einer Perlenschnur aufgereiht ließ Peter Harry Carstensen seine Erinnerungen Revue passieren. Darunter Erlebnisse aus seiner Zeit als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident in den Jahren von 2005 bis 2012. Doch auch Persönliches ließ der ehemalige Landesvater nicht zu kurz kommen. Alles präsentierte er gewürzt mit zahlreichen Anekdoten „op platt”, um dann auch immer wieder ernste Töne einfließen zu lassen. Zweifelsohne ein interessanter und charismatischer Gast, den die Vorsitzende des Landfrauenvereins Hüttener Berge, Frauke Thode, eingeladen hatte. Gerne sei er der Einladung gefolgt, schmeichelte Carstensen, seien doch die Landfrauen einer der besten Verbände des Landes.

Bis auf den letzten Platz gefüllt, stieß der Vortrag im „Schützenhof“ in Groß Wittensee bei Mitgliedern und Gästen auf großes Interesse. Carstensen freue sich, dass auch ein paar „Kerle” zur Unterstützung gekommen seien, so der ehemalige Ministerpräsident, und die Kohlrouladen hätten auch ganz ausgezeichnet geschmeckt und seien für ihn eine Erinnerung an die Küche seiner aus Dithmarschen stammenden Mutter gewesen.

„Ich bin ausgesprochen dankbar dafür, was ich für das Land machen durfte, und ich bin dankbar über vieles, was ich erleben durfte”, so Carstensen. Was schenkt man einem Papst zum 80. Geburtstag, wenn man genau an dem Tag eine Privataudienz hat? Carstensen überreichte eine Marzipantorte von Niederegger mit dem Wappen des Vatikans und Benedikt XVI schien sich sehr über die süße Gabe gefreut zu haben. Auch für den Kronprinzen von Saudi Arabien hat sich der damalige Landesvater etwas Besonderes einfallen lassen und ließ in Haddeby ein Messer wie aus der Wikingerzeit anfertigen. Ob mit Königin Beatrix oder mit dem seinerzeit amtierenden russischen Präsidenten Medwedew, er erinnere sich gerne an die guten Gespräche und überlege, ob er Medwedew vielleicht nach Wacken einladen solle, schließlich sei dieser ein großer Heavy Metal Fan, so der 70-Jährige.

„Man hat während meiner Amtszeit häufig gestichelt, dass ich gerne zu Volksfesten und sonstigen Feiern ginge, doch mitunter ist das viel wichtiger als stundenlang in Sitzungen zu hocken. Man muss sich um die Menschen kümmern, ihnen zuhören,” so Carstensen. Doch neben vielen schönen Erinnerungen, räumte er ein, „ist es nicht immer einfach gewesen“. So erinnert er an harte Sparmaßnahmen, die er bei Amtsantritt habe erlassen müssen, um den Landeshaushalt zu sanieren. Nebenbei ließ er die Themen einfließen, die ihm am Herzen liegen. Er sprach über die Notwendigkeit von Integration gerade im Hinblick auf den demographischen Wandel, die Bedeutung der Landwirtschaft hinsichtlich der Welternährung und die Wichtigkeit von Naturschutz und regenerativen Energien. Für den Naturschutz habe ihm einst Prinz Philip die Augen geöffnet, als dieser auf dem Deich stand und mit Blick auf den Koog sagte, dass dieses schöne Land nicht einfach eingedeicht werden dürfe, berichtete der gebürtige Nordstrander.

Im Anschluss konnten die Zuhörer Fragen stellen und Peter Harry Carstensen - „Ich habe Zeit, bin ja jetzt Rentner“ - antwortete ausführlich.

Frauke Thode bedankte sich für den informativen Vortrag mit einem Präsentkorb, bestückt mit Produkten aus der Region und betonte: „Kaum einer verkörpert die norddeutsche Bodenständigkeit und die plattdeutsche Sprache so überzeugend wie Sie, Herr Carstensen. Die heimische Scholle und die Menschen in der Region waren Ihnen immer näher als die große Politik und das Scheinwerferlicht der Berliner Bühne.”