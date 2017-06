Bauarbeiten an der Promenade : Eine Terrasse für den Strand

vergrößern 1 von 2 Foto: haase 1 von 2

Die Eckernförde Touristik und Marketing Gesellschaft (ETMG) baut den Strand weiter aus: Gestern haben auf Höhe des Stadthotels die Bauarbeiten für eine „Multifunktionsterrasse“ begonnen. Direkt an der Promenade gelegen erstreckt sie sich auf 200 Quadratmetern über den Strand.

„Besonders die Barrierefreiheit zeichnet die Terrasse aus“, sagt ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann. „Bislang haben wir zwar Rollistrandkörbe, aber keinen Platz direkt am Strand, wo man mit mehreren Rollstühlen ungestört nebeneinander stehen kann.“ Als weitere Zielgruppe nennt er neben Menschen mit Gehwagen auch junge Familien. „Die haben mit ihren Kinderwagen auch nichts gegen Barrierefreiheit.“

Der Dielenboden besteht aus Recyclingmaterial in Holzoptik, es wird eine große Sitzbank und zwei ergonomisch geformte Drehliegen geben. An der promenadenzugewandten Seite können Passanten in Fächern ihre Handtücher oder Schuhe deponieren, auch soll es eine Wickelauflage für Kleinkinder geben. Borgmann spricht sich neben dem Gebrauch der Terrasse durch Passanten auch für eine erweiterte Nutzung aus: „Hier könnten auch kleine Veranstaltungen stattfinden, der Kasperle aus dem Kurpark auftreten oder das Stadthotel die Plattform für Empfänge und Hochzeiten nutzen.“ Die Kosten für die Terrasse belaufen sich auf 50 000 Euro. Das Projekt wird über die Aktiv-Region mit rund 27 000 Euro bezuschusst, so dass die ETMG als Projektträger 23 000 Euro übernimmt.

von Arne Peters

erstellt am 01.Jun.2017 | 06:10 Uhr