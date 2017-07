Eine Taufe wie zu Zeiten von Jesus Christus

vergrößern 1 von 2 Foto: Hoy 1 von 2

Wer sich konfirmieren lassen möchte, muss vorher getauft werden. Und das geschieht in der Borbyer Kirchengemeinde seit 20 Jahren wie zu Zeiten von Jesus Christus. Die Borbyer Pastoren Rainer Kluß (l.), Jan Teichmann (Foto, mit Finn Jakob Janssen) und Ole Halley ziehen mit den Täuflingen in einer feierlichen Prozession zum Ostseestrand und tauchen ihre Schützlinge mit dem Kopf komplett unter Wasser. Für die Täuflinge ein besonderer Moment: Einige erinnern sich an ihre Taufe besser als an ihre Konfirmation.

