Eine Stimme für die Fußgänger

Hamburg hat nun eine „Fußverkehrsbeauftragte“ / Sie soll Konzepte für die Bezirke der Metropole entwickeln

09. Oktober 2020, 09:29 Uhr

Hamburg | Lange Zeit reine Autofahrerstadt, demnächst vielleicht Fahrradstadt – und jetzt auf dem Weg zur Fußgängerstadt? Im Bezirk Mitte hat Hamburgs erste „Fußverkehrsbeauftragte“ ihre Arbeit aufgenommen. Claudia Kruse (31) sei „zentrale Ansprechpartnerin und wird sich für die Belange der Fußgängerinnen und Fußgänger einsetzen“, sagte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) gestern bei der Vorstellung der Neuen.

Der Anteil des Zufußgehens am Hamburger Verkehr liege bei einem Drittel. Jeder sei Fußgänger, letztlich auch Auto- und Bahnfahrer. Droßmann: „Durch gute Fußwege, eine hohe Aufenthaltsqualität, Verkehrssicherheit und eine zunehmende Barrierefreiheit soll der Fußverkehr noch attraktiver werden.“

Die Geografin Kruse war bislang in Rostock im Bereich Verkehrsplanung tätig. Nun will sie unter anderem Fußverkehrskonzepte für Stadtteile in Mitte erarbeiten, zunächst für St. Georg, die Neustadt und Billstedt. Auch soll sie dafür sorgen, dass bei Verkehrs- und Freiraumplanungen die Belange von Fußgängern nicht vergessen werden. Kruse fungiert künftig als Vermittlerin zwischen Fachbehörden, Politik und Interessenverbänden.

Nach Ansicht des Fachverbandes Fuß liegt bei dem Thema in der Hansestadt Hamburg Etliches im Argen. Der Fachverband urteilt: „Der Zustand der Gehwege ist in der Regel schlecht.“ Diese seien oft gefährliche Stolperfallen, mangelhaft beleuchtet und würden obendrein von Autos und Lkw zugeparkt, ohne dass die Polizei reagiere. Der Fachverband fordert deshalb unter anderem, Parker auf Fußwegen konsequent „abzuzetteln oder abzuschleppen“. Auch sollten Bettelampeln abgeschafft und Gehwege strikt von Radwegen getrennt werden.

Einen Teil der Forderungen macht sich Claudia Kruse zu eigen. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass Gehwege gut beleuchtet und Stolperfallen beseitigt würden, auch sollen Angsträume verschwinden. Für Menschen, die schlecht sehen oder hören können, sollen es mehr taktile Leitsysteme in der Metropole geben.

Laut Bezirksamtschef Droßmann sei Hamburgs Verkehrspolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sehr autolastig gewesen. Nach der Fahrradoffensive mit Radfahrstreifen auf und neben den Gehwegen müsse es nun um die Bedürfnisse der Fußgänger gehen.

Interessierte können sich online mit Ideen und Vor-Ort-Kenntnissen einbringen, unter: https://beteiligung.hamburg/fussverkehr-st-georg.