Eck-Town-City : Eine Stadt in Kinderhand

Eckernförde | Diese Stadt ist der Reporterhimmel: Jeden Tag brennt es und werden vermisste Personen gesucht. Der Rettungsdienst hat genug zu tun, und auch die Bank wird überfallen. Skandale überschatten die Stadt und dennoch lachen die Einwohner. Die Kinderstadt Eck-Town-City hat gestern zum sechsten Mal ihre Tore auf dem Gelände des Schulzentrums geöffnet. 201 Bürger im Alter zwischen 8 und 13 Jahren – so viele wie nie zuvor – arbeiten hier eine Woche lang und lernen die Regeln des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenlebens.

Jeden Tag melden sich die Kinder in der Agentur für Arbeit und bewerben sich für einen Job. Insgesamt 31 Berufe – vom Rathausmitarbeiter bis zum Tätowierer – stehen zur Auswahl. 57 ehrenamtliche und 28 hauptamtliche Helfer betreuen sie dabei. Am beliebtesten: Polizist und Mitarbeiter im „Saftladen“, in dem Obst-Smoothies verkauft werden. Alle Kinder werden in der eigenen Währung „Eckis“ bezahlt, für ihr Gehalt können sie sich Einiges leisten, zum Beispiel Zeit in der Hüpfburg der Marine erkaufen, eine Zeitung erwerben oder ins Green-Screen-Kino gehen – im Gegensatz zu Eckernförde gibt es in Eck-Town-City ein Lichtspielhaus.

Natürlich darf es für die Kinder nicht zu langweilig werden, also müssen täglich Katastrophen her. Gestern Nachmittag zum Beispiel war ein Rollerfahrer zu schnell, schlug sich den Kopf auf und musste von Rettungskräften betreut werden – der Unfallort wurde von Feuerwehr und Polizei abgesichert. Sie hielt auch die neugierige Presse im Zaum.

Viel los also in der Kinderstadt, die heute zur Bürgermeisterwahl so richtig aufdreht. Mehrere Bewerber stehen zur Wahl, darunter auch Amtsinhaber Felix (12). Er hat heute Morgen eine besondere Aufgabe und darf Ministerpräsident Daniel Günther durch „seine“ Stadt führen.

von Arne Peters

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:00 Uhr