Revensdorf : „Eine reale Herausforderung“

TV-Meteorologe Meeno Schrader warnte in einem Vortrag vor dem Klimawandel und seinen auch schon im Norden sichtbaren Folgen.

von shz.de

04. Mai 2018, 19:18 Uhr

Es wird wärmer und die Extremwetterlagen nehmen zu. Das hat jeder schon selbst beobachtet. In den letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel um 20 Zentimeter angestiegen. In den nächsten 100 Jahren könnten es 50 bis 150 Zentimeter werden. Die Nordsee hat sich seit 1962 um 1,7 Prozent erwärmt, die Ozeane um 0,8 Prozent in der gleichen Zeit. Das hat Folgen für jeden Einzelnen. Das wurde jüngst in Revensdorf deutlich. Da müsste doch die Politik endlich was dagegen tun, so der Tenor einiger Veranstaltungsteilnehmer. Aber das ist nicht so einfach. Der Saal im Restaurant Santorini in Revensdorf war bis auf den letzen Platz gefüllt. Die CDU Lindau hatte geladen: Denn Diplom-Meteorologe Dr. Meeno Schrader (Foto) sprach zum Thema Klimawandel.



Anpassen an eine reale Herausforderung





Sowohl die Luft als auch das Wasser werden wärmer, sagte der Wettermoderator des Schleswig-Holstein-Magazins. Das hat durchaus Vorteile und gleichzeitig gravierende Nachteile: Die Motivation, etwas gegen den Klimawandel zu tun, wird durch diese Annehmlichkeiten nicht gerade gesteigert. Der Klimawandel macht sich aber auch in mehr Temperaturschwankungen und Extremwetterlagen bemerkbar. Starkregen und Hagel mit zum Teil golfballgroßen Hagelkörnern können binnen Minuten große Schäden anrichten. „Der Klimawandel ist kein akademisches Problem, sondern eine reale Herausforderung, von der jeder betroffen ist“, so Meeno Schrader.

Einerseits gelte es, sich an den Klimawandel anzupassen, etwa durch die Erhöhung von Deichen oder neue Anbaumethoden. Andererseits gelte es, dem Klimawandel entgegenzuwirken, so dass er sich nicht weiter beschleunigt. Dies sei „nur durch ein massives Umdenken und die Änderung des Konsumverhaltens zu erreichen“, so Schrader. Wie sich der Klimawandel weiter entwickeln wird, kann niemand voraussagen. Der weitere Temperaturanstieg könne linear oder sprunghaft erfolgen.



Klimawandel und Landwirtschaft





Angesichts höherer Temperaturen werde die Vegetationsperiode länger. Und es könnten Getreide- und Früchtearten angebaut werden, die früher nur in südlichen Regionen gewachsen sind. „Wer hätte sich früher vorstellen können, dass einmal Wein auf Sylt angebaut wird?“, so Meeno Schrader. Solange der Temperaturanstieg nicht höher als 2 Grad Celsius ausfalle, komme es zu einer allgemeinen Ertragssteigerung.

Starkregen und Hagel sind die Kehrseite der Medaille. Sie können ganze Ernten vernichten. Lange Dürreperioden, Schädlinge – wie Borkenkäfer – und Giftpflanzen, wie das Jakobskreuzkraut, gehören ebenfalls zum Klimawandel, sagte der Wetterexperte.



Klimawandel und Tourismus







Klimawandel und Politik







Klimawandel und Mensch





Schrader nannte auch die Vor- und Nachteile für die Tourismuswirtschaft: Die Urlaubssaison werde länger. Andererseits gebe es mehr Quallen und Algen und so mancher Strandabschnitt verschwinde im Meer. Es sei denn, dem werde durch teure Küstenschutzmaßnahmen entgegengewirkt. Windhosen, Extremwetterlagen und Starkniederschläge nehmen zu. Perfektes Urlaubswetter sieht anders aus. Wenn der Meeresspiegel steigt, müssten die Deiche höher gebaut werden – zusätzliche Kosten, die ärmere Regionen sich nicht leisten können. Flüchtlingsbewegungen werde es geben, erklärte der Meteorologe.Die Bonner Klimakonferenz sei ein wichtiger Fortschritt gewesen. Die Unterstützung ärmerer Länder beim Kampf gegen den Klimawandel durch die reichen Länder im Norden, war von einem der Zuhörer angemahnt worden. Meeno Schrader gab zu bedenken, dass das dort nicht erfolgversprechend sei, wo korrupte Regimes regieren. Die Politik müsse ihre Hausaufgaben machen, aber um den Klimawandel einzudämmen, braucht es auch ein Umdenken der Bürger.Was können wir tun? Drei Dinge nannte Dr. Schrader: Auf Flugreisen sowie auf Standby bei den Elektrogeräten verzichten und regional einkaufen. Der CO2-Eintrag durch Flugzeuge steige jedes Jahr um 3,5 Prozent. Der Standby-Betrieb von elektronischen Geräten verursache ein Prozent des CO2-Eintrags weltweit. Bis 2030 könnten es 15 Prozent werden.