Kreistag : Eine Million für Sportstätten

Kreis übernimmt 20 Prozent der Kosten bei der Sanierung /

von Dirk Jennert

28. März 2018, 05:42 Uhr

Bis zum Jahr 2020 will der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Million Euro für die Sanierung von Sportstätten zur Verfügung stellen. Das Geld soll jeweils zur Hälfte an Vereine und Kommunen ausgeschüttet werden. Vor dem Kreistag erläuterte Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer die Kriterien, die der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschlossen hat.

Demnach werden Projekte gefördert, die auf Kosten zwischen 5000 und 100 000 Euro veranschlagt werden. Der Kreis übernimmt davon 20 Prozent. Den Löwenanteil müssen die Vereine und Kommunen also selbst bezahlen. Sollte das Volumen der Anträge die maximale Fördersumme von einer Million Euro übersteigen, will der Kreis die Förderquote verringern, damit jeder Antragsberechtigte in den Genuss eines Zuschusses kommt. Weitere Regeln: Nur Sanierungen oder Ersatzbauten werden gefördert. Für Neubauten gibt es vom Kreis keinen Cent. Zudem muss das Projekt von dem zuständigen Amt beziehungsweise der Gemeinde bautechnisch begleitet werden. Ein vorzeitiger Baubeginn ist nach Genehmigung ab dem 1. Juli möglich.

Landrat Schwemer ging in seinem Verwaltungsbericht auch auf die Verschmutzung der Schlei durch Plastik ein. Die am Ufer entdeckten Teilchen aus Hart- und Weichplastik stammen aus der Kläranlage der Schleswiger Stadtwerke. Schwemer sagte, dass der Kreis am 11. März vom Amt Schlei-Ostsee über die Verunreinigungen in Kenntnis gesetzt wurde. Seit dem 12. März befinde man sich darüber im Austausch mit der Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg, die für die Aufsicht des Klärwerkes zuständig ist.

Das Ausmaß der Plastikschwemme ist laut Schwemer noch nicht ermittelt. Inzwischen werden keine Plastikstücke mehr eingeleitet, die größer als zwei Millimeter sind. Das wird durch einen neuen Filter sichergestellt. Die Stadtwerke hätten zugesagt, das Plastik zu entsorgen, auch diejenigen Teilchen, die am Schlei-Ufer im Kreis Rendsburg-Eckernförde angeschwemmt wurden. Diese Zusage soll jetzt in einem Vertrag fixiert werden. Parallel zur Reinigung wurde begonnen, die Plastik-Belastung des Ufers zu kartieren. Diese Aufgabe hat der Kreis Schleswig-Flensburg federführend übernommen. Schwemer: „Wir haben einen Mitarbeiter in das Kartierungsteam entsandt.“

Die Plastikteilchen waren über Speisereste-Lieferungen des Entsorgungsunternehmens „Refood“ in den Kreislauf der Kläranlage gelangt. „Refood“ hatte die Plastikverpackungen von Lebensmitteln geschreddert, ohne zuvor Plastik und Lebensmittel voneinander zu trennen. Schwemer sprach in diesem Zusammenhang von einer „rechtlichen Grauzone“. Er verwies auf Umweltminister Robert Habeck, der sich auf Bundesebene dafür einsetzen will, diese Technik zu verbieten.