Coverband „Central Park“ : Eine Hommage an „Simon & Garfunkel in Eckernförde

Die „Simon & Garfunkel“-Coverband „Central Park“ spielt in Eckernförde auf.

von Arne Peters

06. Januar 2020, 16:41 Uhr

Eckernförde | Die norddeutsche „Simon & Garfunkel“-Coverband „Central Park“ kommt am Sonntag, 12. Januar, um 19 Uhr, erneut nach Eckernförde in die Stadthalle. Sechs Musiker von 25 bis 67 Jahren aus dem Raum zwischen Kopenhagen und Husum bringen mit viel Spielfreude und ohne technische Mogeleien die Musik des amerikanischen Duos auf die Bühne. Der Bandname ist angelehnt an das legendäre Reunion-Konzert von Paul Simon und Art Garfunkel 1981 im New Yorker Central Park vor 500.000 Gästen.

Ein „Central Park“-Konzert führt den Besucher in die 60er- und 70er-Jahre, in die Zeit, als Hits wie „Mrs. Robinson“, „Sounds of Silence“ und „Cecilia“ geschrieben wurden. Wenn bei „Late in the evening“ abgerockt, bei „Bridge over troubled water“ in Erinnerungen geschwelgt und bei „The Boxer“ laut mitgesungen wird, fühlen sich die meisten Gäste in ihre Jugend zurückversetzt.

Zur Band gehören Rolf Schirdewahn (Gitarre und Gesang), Rainer Klosinski (Bass), Jan Borowski (Drums), Sylwia Timoti (Piano), Jonny Möller (Saxophon, auch bekannt von „Mobago“) und Jörg Borowski (Gesang und Gitarre). Sven Stümer ist für die Technik zuständig.

Zum Konzert gibt es ein Preisrätsel. Die Frage lautet: „Wann fand das namengebende Konzert in New York statt (TT.MM.JJJJ)?“ Wer Freikarten für das Konzert gewinnen möchte, sendet die Antwort mit seinem Namen, Adresse und Telefonnummer an raetsel@central-park.de. Unter den Einsendern werden 5 x 2 Freikarten verlost, die am 12. Januar an der Abendkasse bereitliegen. Einsendeschluss ist der 8. Januar.

Wer kein Losglück hat, bekommt Eintrittskarten im Vorverkauf im Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55.







>www.central-park.de