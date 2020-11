Grossalarm in Eckernförde : Eine Gartenlaube in der Kolonie Windeby brannte aus, auf der B 76 gab’s einen Unfall

Ein Freitagnachmittag der Einsatzkräfte: Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei war am Unfallort.

von Gernot Kühl

01. November 2020, 14:38 Uhr

Eckernförde | Innerhalb kürzester Zeit herrschte am Freitagnachmittag zweimal Großalarm bei den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei. Zunächst war es um circa 14.45 Uhr auf der B 76 in Fahrtrichtung Norden in Höhe des Baumarkts vor dem Abzweig Noorstraße zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen.

Kurze Zeit später ging um 14.54 Uhr Feueralarm ein. In der Kleingartenkolonie Windeby stand eine Gartenlaube in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Löschfahrzeugen, der Drehleiter, einem Gerätewagen Logistik, einem Einsatzleitfahrzeug und 30 Mann in Richtung Wulfsteert aus. Über den Parkplatz vor der Tennisanlage Blau-Gelb rückten die Feuerwehrleute in die Parzelle der Kleingartenkolonie vor. „Die Gartenlaube brannte in voller Ausdehnung“, sagte Wehrführer Meint Behrmann vor Ort.

Ein Fall für die Atemschutzträger, die in die Laube eindrangen und den Brand bekämpften. Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Teile des Daches sowie Holzwände wurden eingerissen und alle Glutnester abgelöscht. Zur Unterstützung war auch die Freiwillige Feuerwehr Kochendorf mit sieben Mann an den Einsatzort gekommen.

Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen. Nach Angaben der Polizei hat die 70-jährige Laubenbesitzerin einen erst kürzlich neu gekauften Gasofen in Betrieb genommen, nach kurzer Zeit hörte sie ein Zischen, dann schlugen bereits die ersten Flammen empor. Ihr Löschversuch mit zwei Eimern Wasser misslang, dabei zog sich die Frau leichte Verbrennungen zu, teilte die Polizei vor Ort mit. Sie wurde im Rettungswagen behandelt.

Wehrführer Meint Behrmann berichtete, dass besorgte Anwohner aus dem Windebyer Weg und Wulfsteert die Feuerwache über die Amtsleitung über das weithin sichtbare Feuer informiert hätten. Er bat die Bürger grundsätzlich darum, nicht diese Leitung zu nutzen, sondern in jedem Fall die Notrufnummer 112 zu wählen.