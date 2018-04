SandSation : Eine fantastische Welt aus Sand

Irina Titova illustriert in der Stadthalle die Geschichte „In 80 Tagen um die Welt“ mit Bildern aus Sand.

10. April 2018, 06:16 Uhr

Eckernförde | Wenn Kunst von Können kommt – wie ein Sprichwort besagt – dann war es eine ganz besondere Kunst, die die Zuschauer in der voll besetzten Stadthalle miterlebten. Am Sonntag waren alle dabei, als Irina Titova

aus Sand Bilder zauberte. Alle wurden Zeugen einer außergewöhnlichen Kreativität, der sensiblen Umsetzung von sprachlichen Inhalten in schnell wechselnde Bilder.

Die Geschichte, die so unerwartet und kunstvoll bebildert wurde, war den meisten Besuchern wohl bekannt: die Beschreibung einer ungewöhnlichen Reise rund um die Welt – in 80 Tagen, wie man sie von Jules Verne kennt. Eingebettet in einen Filmsoundtrack, begleitete die Stimme des bekannten Synchronsprechers Joachim Kerzel die stets sich wandelnden und neu entstehenden Bilder. Die Erzählung „Sandsation – In 80 Bildern um die Welt“ hat Katrin Wiegand aufgeschrieben. Die ausnahmslos genau passende Musik kam noch hinzu. Das gemeinsam geschaffene Gesamtergebnis konnte sich hören und sehen lassen. Es war eine ganz neue Einheit aus zauberhaften Bildern, erzählender Sprache und kongenialer Musik, die einfach gefangen nahm.



Königsklasse der Sandmalerei





Die 27-jährige Moskauerin Irina Titova gehöre mit ihren Sandmalereien schon heute zur Königsklasse dieser noch neuen und ungewöhnlichen Richtung der darstellenden Kunst – so ist zu hören und zu lesen. Man begegnet ihr inzwischen bereits in Fernsehshows und bundesweit mit ihrer Sandmalerei-Show.

Was macht diese Art von Theaterangebot so unwiderstehlich, warum ist man als Zuschauer so berührt und verzaubert? Wenn man von Sprache und Musik absieht, ist es die ungemeine Kunstfertigkeit der ansehnlichen, jungen Russin: Sie ist wohl eine wirkliche (Ver -)Zauberin.

Und das hingerissene Publikum? Man darf zuschauen, wie Irina Titova mit leichter Hand unterschiedliche Sandarten auf eine von unten beleuchtete Glasplatte streut oder stäubt, dabei wohl auch Linien aus der geschlossenen Hand rieseln lässt. Im „Handumdrehen“ bearbeitet sie die Sandflächen, nimmt weg, schiebt zusammen, tupft, zeichnet mit Fingernägeln und – spitzen. Man ist Zeuge, wie sich aus unterschiedlichen Schattierungen plötzlich Gesichter, Figuren, Tiere, Landschaften entwickeln, sieht den jugendlichen Erzähler Jean Passepartout Form annehmen, begleitet seine ersten Schritte durch das Pariser Leben, landet mit ihm im Zirkus und schließlich bei Mr. Fogg, dem steifen Engländer in London. Der schließt eine Wette ab, dass er die Welt in 80 Tagen umrunden kann. Für Jean und Mr. Fogg beginnt eine abenteuerliche Reise.



Neuerschaffung der Kunst wie Magie





Ob im Ballon, auf dem Schiff, in der Bahn, im Zeppelin – exakte Bilder entstehen fast fotografisch genau – zumeist in magischer Umwandlung bereits vorhandener Bilder.

In Zeiten der allgegenwärtigen Fotografierbarkeit aller weltlichen Dinge mag man die „Naturtreue“ in Irinas Darstellungen vielleicht nicht hoch genug einschätzen. Aber gegen technische Abbilder per Foto nimmt sich der Ablauf, die Neuerschaffung gegenständlicher Kunst per Hand doch magisch aus.

Es ist in der Tat wie Magie: Die Ballonfahrt verwandelt sich in die Pyramiden von Gizeh, Foggs Kopf in den eines Pharaos, und es dauert gar nicht lang, dann sitzen die zwei Weltreisenden auf Kamelen – mit Hilfe arabischer Musik ist man exakt „im Film“.