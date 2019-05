Clara Hof Destillerie : Eine Destillerie von Weltklasse

Die Clara Hof Destillerie gewinnt beim World Spirits Award zehn Auszeichnungen und darf sich „World Class Distillery“ nennen.

von Arne Peters

03. Mai 2019, 18:00 Uhr

Eckernförde | Die Clara Hof Destillerie ist im italienischen Bassano del Grappa mit dem World Spirits Award 2019 ausgezeichnet worden – und das gleich zehn Mal. Dabei warten viele Brenner auf der ganzen Welt darauf, nur einmal im Leben eine solche Auszeichnung zu bekommen.

Der World Spirits Award ist in der Branche weltweit heiß begehrt. Wer bei dem Wettbewerb einen Preis bekommt, hat die Bestätigung von höchster Stelle, dass sein Gin, sein Wodka, sein Likör geschmacklich zur Weltklasse zählt. Und er kann damit werben und seine eigene Getränkemarke wirtschaftlich ausbauen.

Tanja und Andreas Michelsen von der Clara Hof Destillerie in der Frau-Clara-Straße hatten nichts davon vor. „Wir wollten einfach nur wissen, wo wir mit unseren Produkten stehen“, sagt Andreas Michelsen, dessen Spirituosen in seiner kleinen Destillerie alle in Handarbeit hergestellt werden. „Deshalb haben wir zehn Produkte eingereicht.“ Darunter zwei Wodka- und drei Gin-Sorten sowie Aquavit, Kräuterschnaps und Magenbitter.

Und Überraschung: Alle zehn Produkte sind nach einer Blindverkostung durch die Fachjury ausgezeichnet worden. In der Kategorie Gin und Wodka gehören die Getränke von der Clara Hof Destillerie zu den acht besten weltweit. „Distillery of the year“ darf sie sich jetzt nennen. Außerdem „World Class Distillery“ sowie „First Class Distillery“ in der Kategorie Bitter und Liköre.

Täglich gibt es Anfragen, ob die beiden ihre Produkte nicht im größeren Rahmen vertreiben wollen – das große Geld lacht. Doch das Ehepaar möchte gerade das nicht. „Der Verkauf findet nur hier statt und in unserem Online-Shop“, so Tanja Michelsen. Für die kleine Manufaktur im Clara-Hof haben sie sich ganz bewusst entschieden. Aber es schadet ja nichts, wenn auch dort auf Weltniveau gearbeitet wird.