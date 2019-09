Glindemann-Kiesgrube : Eine Deponie vor den Toren Eckernfördes

In der Kiesgrube der Firma Glindemann an der B76 soll eine Bauschutt-Deponie entstehen.

von Arne Peters

04. September 2019, 20:23 Uhr

Eckernförde/ Kosel | Noch befindet sich die Kiesgrube Glindemann kurz hinter dem Schnaaper See auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße 76. Doch bald soll es vorbei sein mit dem Abbau von Kies. Stattdessen soll dort eine Bauschuttdeponie entstehen. Das Antragsverfahren läuft zurzeit.

Dr. Christiane Knabe aus Kosel macht sich Sorgen: „Hier soll ein 30 Meter hoher Berg mit Bauschutt, gewerblich mineralischen Abfällen und mäßig belastetem Erdaushub entstehen“, sagte die Gemeindevertreterin der Grünen und führte ihre Befürchtungen im jüngsten Umweltausschuss der Stadt Eckernförde aus. „Denn auch die Stadt Eckernförde ist von einer Deponie vor ihren Toren betroffen.“

Und die liege nicht nur direkt vor Eckernförde, sondern auch nur 300 Meter vom Naturschutzgebiet Bültsee entfernt sowie in direkter Nachbarschaft zum Landschaftsschutzgebiet Hüttener Vorland und im FFH-Gebiet Schnaaper See. Die Firma Glindemann beantrage eine Deponie auf 12 Hektar für die Dauer von 30 Jahren. Zwei Millionen Kubikmeter Abfall könnten dort unterkommen. „Direkt neben der Straße würde sich ein 30 Meter hoher Berg auftürmen. Das wäre die größte Klasse-I-Deponie in Schleswig-Holstein, sobald die Deponie Wittorferfeld in Kürze gefüllt ist. Und sie könnte noch erweitert werden.“

Nach Meinung der Gemeinde Kosel sei das Grundwasser gefährdet, da es keine natürliche Barriere gebe. „Zwar heißt es, dass es eine Abdeckung des Bodens geben werde, doch zeigt die Erfahrung, dass eine Abdeckung niemals für die Ewigkeit hält“, so Christiane Knabe. Zudem sei in Gutachten schon nach der Fließrichtung des Grundwassers gefragt worden, was zeige, dass das Thema durchaus relevant sei.

Auch wenn der Anteil verhältnismäßig gering sei, könnten auf Deponien der Klasse I auch Schadstoffe deponiert werden. So könnten auch Reste aus stillgelegten Atomkraftwerken stammen. Zudem würden Deponien häufig später für die Entsorgung gefährlicherer Abfälle „aufgerüstet“. Aus der geplanten Deponie können also Schadstoffe austreten und direkt ins Grundwasser oder die umliegenden Seen gelangen.

Da der Platz auf den Deponien im Lande in absehbarer Zeit erschöpft ist, hat die Landesregierung an neuen Deponien sehr großes Interesse. Die Gemeinde Kosel hat den Eindruck gewonnen, dass daher das Genehmigungsverfahren nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt wird, wie es für eine solch weitreichende Entscheidung angemessen wäre.

Noch befindet sich das Genehmigungsverfahren recht am Anfang. Im November gab es einen Scoping-Termin, also eine Vorabprüfung, bei der sich alle beteiligten Behörden, Träger öffentlicher Belange und die betroffenen Gemeinden zu dem Vorhaben geäußert haben. Die Gemeinden Kosel und Gammelby haben sich geschlossen gegen die Deponiepläne ausgesprochen und auf eine Erweiterung der Umweltverträglichkeitsprüfung hingewirkt sowie ein Raumordnungsverfahren gefordert, das nicht nur die konkurrierenden Nutzungsansprüche an den Raum ermittelt, sondern auch eine Prüfung von Alternativstandorten beinhaltet. Das ist jedoch vom LLUR, das das Verfahren leitet, abgelehnt worden. Christiane Knabe: „Die wirtschaftlichen Interessen spielen eine übergeordnete Rolle, es findet keine richtige Vorprüfung statt, Alternativen werden nicht ordentlich geprüft. Wir haben das Gefühl, dass die Deponie schon beschlossen ist.“ Deshalb bat sie darum, dass sich Eckernförde einmische. Die Stadt sei zwar nur randständig betroffen, könnte aber als Dritte entscheidenden Einfluss nehmen. „Wenn das Verfahren so läuft wie vorgegeben, wird es wahrscheinlich genehmigt.“