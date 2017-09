Möbelhaus Haby schließt zum Jahresende : Eine Ära geht zu Ende

vergrößern 1 von 1 Foto: Messerschmidt 1 von 1

von Achim Messerschmidt

erstellt am 29.Sep.2017 | 06:07 Uhr

Haby | Die netten Gespräche mit den Kunden – nicht nur im Geschäft selber auch beim Stadtbummel durch Eckernförde – werden Birgit und Heinz Schmidt fehlen. Das wissen die beiden Habyer jetzt schon. Ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Kunden zu pflegen, das war ihnen stets wichtig. Dazu gehörten auch Jahr für Jahr einige besondere Veranstaltungen, wie das Lichterfest zum Advent. Und im Mai wurde noch das 45-jährige Bestehen mit vielen Gästen gefeiert.

Nach über 45 Jahren hat sich das Habyer Ehepaar entschieden, seinen Möbelhandel in der Gemeinde zu schließen. „Ich bin jetzt 70, meine Frau ist 72 Jahre alt“, sagt Heinz Schmidt, beide fühlten sich noch fit, dennoch sei jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, sind sie überzeugt. Wehmut sei bei diesem Schritt aber auch dabei.

Am 2. Mai 1972 eröffneten Birgit und Heinz Schmidt die Möbelhalle Haby. 1971 hatte der Vater von Birgit Schmidt, der in Hamburg ebenfalls ein Einrichtungshaus betrieb und bei dem Heinz Schmidt seine Ausbildung zum Möbelkaufmann absolvierte, das Gebäude erworben. Auf 1750 Quadratmetern bieten sie seitdem ein Vollsortiment für ihre Kunden an. Mittlerweile können die Kunden auch in einem großes Angebot an Boutique-Artikeln fündig werden. „Früher dominierten Eiche rustikal und Nussbaum antik“, erzählt Heinz Schmidt. Heute sei man wieder bei Eiche, aber die großen, massiven Schrankwände seien passé. Die Ansprüche in den Haushalten hätten sich verändert, der Trend sei ein anderer. Die Kunden suchten eher einzelne, kleinere Möbelelemente.

Doch nicht nur Möbel und Accessoires finden sich im Möbelhaus. Zahlreiche Bilder von Birgit Schmidt und ihren Kolleginnen aus dem Malkreis schmücken die Wände. „Das Möbelhaus zählt damit sicherlich zu den größten Bildergalerien der Region“, ist sie überzeugt. Die Acrylmalerei ist das große Hobby der 72-Jährigen, das sie nach der Schließung der Möbelhandels auf jeden Fall intensivieren möchte. Wohin mit den Bildern nach der Schließung: „Da fange ich jetzt an, mir Gedanken zu machen“, sagt sie.

Ihr Mann Heinz freut sich schon darauf, öfter auf Inlinern unterwegs zu sein. Bei der Blade Night in Eckernförde ist er mit Leidenschaft dabei. „Ich will auch wieder mehr tauchen“, sagt er. Zwei Wochen Urlaub hätte sich das Ehepaar im Jahr gegönnt, ansonsten standen sie sechs Tage die Woche im Geschäft. Dann erhoffen sich die beiden auch mehr Zeit für die Kinder und Enkelkinder.

Offen ist allerdings noch, wie es mit dem Gebäude nach der Geschäftsaufgabe weitergeht. „Wir suchen einen Käufer“, sagen sie. Als Lagerhalle böte es sich an oder für Bauplätze nach einem Abriss.

Bis dahin müssen noch Möbel, Bilder, Teppiche und Accessoires verkauft werden. 20 Prozent gibt es bis Jahresende auf alle Sachen. In den ersten Wochen des neuen Jahres planen die Schmidts die eine oder andere Sonderaktion, um wirklich auch das letzte Möbelstück an den Mann oder die Frau zu bringen.



>www.moebelhaushaby.de